Pierwsze kieszonkowe bez gotówki? Ferie to dobry moment

Ferie zimowe to czas większej swobody — wyjazdy, aktywności z rówieśnikami, pierwsze samodzielne decyzje. Dzieci częściej same kupują przekąski, pamiątki czy bilet na lodowisko. I właśnie wtedy pojawia się pytanie: gotówka czy coś wygodniejszego? Coraz więcej rodziców decyduje się na pierwsze konto dla dziecka. To rozwiązanie, które ułatwia życie całej rodzinie — szczególnie podczas wyjazdów. Zamiast nosić przy sobie pieniądze, dziecko może zapłacić kartą albo BLIKIEM, a rodzic w razie potrzeby szybko dosłać środki.

- Takie konto to też świetna okazja do nauki. Dziecko zaczyna rozumieć, że pieniądze się planuje, a nie tylko wydaje. Uczy się podstaw odpowiedzialności i podejmowania dobrych decyzji — w swoim tempie, pod okiem rodzica. Ferie to dobry moment, by zrobić ten pierwszy krok – podkreśla Sylwia Rusin, segment manager w Credit Agricole.

Bank oferuje konta dopasowane do wieku dziecka – Konto dla Ciebie JUNIOR dla dzieci do 13. roku życia oraz Konto dla Ciebie GO! dla nastolatków. Aktualnie w Credit Agricole trwa promocja, z którą po otwarciu konta dla nastolatka lub dziecka powyżej 7 roku życia i spełnieniu prostych warunków aktywności, do zgarnięcia jest nawet 200 zł premii na zakupy do Allegro. Dodatkowo jeśli na otwarcie konta JUNIOR lub GO! klienci zdecydują się w odpowiednim miejscu i czasie to mogą zyskać jeszcze dodatkowe 50 zł. Ten bonus jest dostępny na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych i przez okres ich trwania w danym województwie. Zatem korzystając z obu promocji można zyskać bonusy o wartości nawet 250 zł!

— Dziecko zyska dodatkowy zastrzyk gotówki np. na nowe akcesoria sportowe albo drobne przyjemności, a rodzice doskonałe narzędzie do nauki finansów. Ferie mijają szybko, ale dobre nawyki zostają na dłużej. Pierwsze konto może być dla dziecka nie tylko praktycznym narzędziem na wyjazd, ale też początkiem samodzielności, która zaprocentuje w przyszłości – zaznacza Sylwia Rusin.