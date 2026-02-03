Prosty sposób na tańszy kredyt hipoteczny – refinansowanie w Credit Agricole

Kredyt hipoteczny można przenieść do innego banku podobnie jak kredyt gotówkowy. W ten sposób klienci mogą zyskać lepsze warunki spłaty, takie jak niższa rata, korzystniejsze oprocentowanie lub większa elastyczność.

- Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kredyt mieszkaniowy nie musi być niezmienny przez kilkadziesiąt lat. Przeniesienie kredytu do innego banku to często realna możliwość obniżenia raty i uporządkowania domowych finansów. Naszą rolą jest pomóc klientom zrozumieć ten proces i sprawdzić, czy takie rozwiązanie faktycznie będzie dla nich korzystne – podkreśla Małgorzata Lener, product manager ds. produktów hipotecznych.

Przeniesienie kredytu, inaczej refinansowanie go, jest bardzo podobnym procesem do tego, w którym klient chce zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny. Bank sprawdza zdolność kredytową klienta i decyduje o przyznaniu finansowania. Następnie podpisuje umowę z klientem i spłaca w jego imieniu dotychczasowe zobowiązanie w innym banku.

W Credit Agricole marża kredytu refinansowanego wynosi 1,75 proc., a dla kredytów powyżej 500 tys. zł – 1,65 proc. z wkładem własnym min. 20 proc. Bank umożliwia wybór oprocentowania zmiennego lub stałego przez pierwsze siedem lat. Co ważne, wniosek można złożyć w całości online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Decyzja o przeniesieniu kredytu powinna być poprzedzona analizą kosztów i indywidualnej sytuacji finansowej. Dla wielu kredytobiorców może to jednak oznaczać większy spokój, lepszą kontrolę nad budżetem i warunki dopasowane do obecnych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie internetowej banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-refinansowy oraz u doradców Credit Agricole.

Dodatkowym wsparciem może okazać się również bezpłatny e-book „Kredyt hipoteczny od A do Z”, który porządkuje wiedzę na temat kredytów hipotecznych: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/poradnik-hipoteczny