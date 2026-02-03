Prosty sposób na tańszy kredyt hipoteczny – refinansowanie w Credit Agricole
Możesz przenieść do Credit Agricole swój kredyt hipoteczny. Oferta obejmuje marżę 1,75 proc. oraz możliwość złożenia wniosku całkowicie online. To rozwiązanie dla osób, które szukają sposobu, żeby obniżyć koszty kredytu.
2026-02-03, 08:44

Kredyt hipoteczny można przenieść do innego banku podobnie jak kredyt gotówkowy. W ten sposób klienci mogą zyskać lepsze warunki spłaty, takie jak niższa rata, korzystniejsze oprocentowanie lub większa elastyczność.

- Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kredyt mieszkaniowy nie musi być niezmienny przez kilkadziesiąt lat. Przeniesienie kredytu do innego banku to często realna możliwość obniżenia raty i uporządkowania domowych finansów. Naszą rolą jest pomóc klientom zrozumieć ten proces i sprawdzić, czy takie rozwiązanie faktycznie będzie dla nich korzystne – podkreśla Małgorzata Lener, product manager ds. produktów hipotecznych.

Przeniesienie kredytu, inaczej refinansowanie go, jest bardzo podobnym procesem do tego, w którym klient chce zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny. Bank sprawdza zdolność kredytową klienta i decyduje o przyznaniu finansowania. Następnie podpisuje umowę z klientem i spłaca w jego imieniu dotychczasowe zobowiązanie w innym banku.

W Credit Agricole marża kredytu refinansowanego wynosi 1,75 proc., a dla kredytów powyżej 500 tys. zł – 1,65 proc. z wkładem własnym min. 20 proc. Bank umożliwia wybór oprocentowania zmiennego lub stałego przez pierwsze siedem lat. Co ważne, wniosek można złożyć w całości online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Decyzja o przeniesieniu kredytu powinna być poprzedzona analizą kosztów i indywidualnej sytuacji finansowej. Dla wielu kredytobiorców może to jednak oznaczać większy spokój, lepszą kontrolę nad budżetem i warunki dopasowane do obecnych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie internetowej banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-refinansowy oraz u doradców Credit Agricole.

Dodatkowym wsparciem może okazać się również bezpłatny e-book „Kredyt hipoteczny od A do Z”, który porządkuje wiedzę na temat kredytów hipotecznych: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/poradnik-hipoteczny

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.