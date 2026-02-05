Wniosek 800+ złożysz w CA24 eBank
Od 1 lutego 2026 r. Credit Agricole przyjmuje wnioski w programie Rodzina 800+ na okres 2026/2027. Wniosek o świadczenie można złożyć online w CA24 eBank. To szybkie i wygodne rozwiązanie, bez wizyty w urzędzie.
2026-02-05, 09:44
Klienci Credit Agricole mogą złożyć wniosek o 800+ bezpośrednio w serwisie CA24 eBank. Wypełniony formularz trafia prosto do ZUS, który zajmuje się jego sprawdzeniem i wypłatą pieniędzy.
Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Aby złożyć wniosek, wystarczy zalogować się do CA24 eBank, wejść w zakładkę „Oferta i umowy” i kliknąć „Inne sprawy”. Tam wybrać wniosek 800+ i uzupełnić dane. Po wysłaniu wniosku otrzymasz potwierdzenie.
Wniosek warto złożyć jak najszybciej, aby zachować ciągłość wypłat. Więcej informacji o programie i składaniu wniosku w CA24 eBank znajdziesz na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/program-rodzina-800-plus.
KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
