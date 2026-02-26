Klienci Credit Agricole przekazali 192 tys. zł darowizn w 2025 roku

Pomaganie nie musi być trudne

Przelew dobroczynny to funkcja dostępna w aplikacji mobilnej Credit Agricole, która upraszcza przekazywanie wsparcia finansowego fundacjom i stowarzyszeniom. Proces jest intuicyjny – użytkownik wybiera organizację z gotowej listy, wskazuje kwotę i zatwierdza operację. Nie ma potrzeby samodzielnego wyszukiwania numeru konta ani ręcznego wprowadzania danych.

– Klient ma gwarancję, że środki trafią do właściwego odbiorcy, bez ryzyka pomyłki przy wpisywaniu numeru rachunku. To szybkie i wygodne rozwiązanie – podkreśla Marcin Olech, Digital Banking Product Owner w Credit Agricole.

Klienci Credit Agricole pomagają

W 2025 roku klienci wykonali 2 797 przelewów dobroczynnych łącznie na kwotę 191 845 zł.

Najwięcej pieniędzy uzbierały:

Caritas Polska Akcja Humanitarna Fundacja Siepomaga Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Najwięcej przelewów otrzymały:

Caritas Fundacja Siepomaga Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową OTOZ Animals

– Zainteresowanie tą formą wsparcia pokazuje, że klienci chętnie angażują się w działania społeczne. Szczególnie, gdy mają do dyspozycji proste i bezpieczne narzędzie – dodaje Marcin Olech.

Dla kogo dostępna jest ta funkcja?

Z przelewu dobroczynnego mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi Credit Agricole. Aplikacja umożliwia zapoznanie się z profilem wybranej organizacji – jej misją, celami, materiałami zdjęciowymi oraz stroną internetową – jeszcze przed przekazaniem środków.

Warto też pamiętać o aspekcie podatkowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. W okresie rozliczeń rocznych pomocna jest wyszukiwarka w CA24 Mobile, która pozwala szybko odnaleźć wszystkie przelewy charytatywne i uwzględnić je w deklaracji podatkowej.