Klienci Credit Agricole przekazali 192 tys. zł darowizn w 2025 roku
Użytkownicy aplikacji CA24 Mobile wykonali w 2025 roku blisko trzy tysiące przelewów charytatywnych. Na rzecz organizacji dobroczynnych współpracujących z bankiem Credit Agricole przekazali łącznie 192 tys. zł.
2026-02-26, 13:26

Pomaganie nie musi być trudne

 

Przelew dobroczynny to funkcja dostępna w aplikacji mobilnej Credit Agricole, która upraszcza przekazywanie wsparcia finansowego fundacjom i stowarzyszeniom. Proces jest intuicyjny – użytkownik wybiera organizację z gotowej listy, wskazuje kwotę i zatwierdza operację. Nie ma potrzeby samodzielnego wyszukiwania numeru konta ani ręcznego wprowadzania danych.

– Klient ma gwarancję, że środki trafią do właściwego odbiorcy, bez ryzyka pomyłki przy wpisywaniu numeru rachunku. To szybkie i wygodne rozwiązanie – podkreśla Marcin Olech, Digital Banking Product Owner w Credit Agricole.

 

Klienci Credit Agricole pomagają

 

W 2025 roku klienci wykonali 2 797 przelewów dobroczynnych łącznie na kwotę 191 845 zł.

 

Najwięcej pieniędzy uzbierały:

  1. Caritas
  2. Polska Akcja Humanitarna
  3. Fundacja Siepomaga
  4. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

 

Najwięcej przelewów otrzymały:

  1. Caritas
  2. Fundacja Siepomaga
  3. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową
  4. OTOZ Animals

 

– Zainteresowanie tą formą wsparcia pokazuje, że klienci chętnie angażują się w działania społeczne. Szczególnie, gdy mają do dyspozycji proste i bezpieczne narzędzie – dodaje Marcin Olech.

 

Dla kogo dostępna jest ta funkcja?

 

Z przelewu dobroczynnego mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi Credit Agricole. Aplikacja umożliwia zapoznanie się z profilem wybranej organizacji – jej misją, celami, materiałami zdjęciowymi oraz stroną internetową – jeszcze przed przekazaniem środków.

Warto też pamiętać o aspekcie podatkowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. W okresie rozliczeń rocznych pomocna jest wyszukiwarka w CA24 Mobile, która pozwala szybko odnaleźć wszystkie przelewy charytatywne i uwzględnić je w deklaracji podatkowej.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
