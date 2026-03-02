Lokata Powitalna na 6,5 proc. w Credit Agricole
Credit Agricole przygotował dla nowych klientów Lokatę Powitalną do 100 tys. zł z oprocentowaniem 6,5 proc. nawet przez 3 miesiące. Lokata Powitalna to miesięczna lokata, która może dwukrotnie się odnowić na promocyjnych warunkach. Ponadto, klienci po spełnieniu dodatkowych warunków mogą zyskać 4 proc. dla kolejnych 3 odnowień, Dzięki temu skorzystają z atrakcyjnego oprocentowania nawet przez pół roku.
2026-03-02, 13:50

Lokata nie zawsze musi oznaczać długoterminowego zobowiązania. W tym przypadku klienci mogą pracować na swoich oszczędnościach w krótkich, 30-dniowych cyklach. Dzięki temu regularnie korzystają z naliczonych odsetek i zachowują elastyczność w dostępie do swoich pieniędzy – podkreśla Hanna Niemiec-Kłak, managerka Zespołu Produktów Oszczędnościowych.

 

Klienci, którzy do 31 marca otworzą w Credit Agricole jedno z kont: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie Prime i zgodzą się otrzymywać oferty marketingowe od banku, będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty 30-dniowej Lokaty Powitalnej na 6,5 proc. w skali roku. Co ważne, lokatę można odnowić dwa razy na promocyjnych warunkach. Wystarczy utrzymać zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty do 20. dnia miesiąca kalendarzowego zalogować się przynajmniej raz do aplikacji CA24 Mobile lub CA24 eBank oraz zrobić minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub z kodem BLIK.

 

Ale to nie koniec! Przy trzecim, czwartym i piątym odnowieniu lokaty klienci mogą zyskać również atrakcyjne oprocentowanie – 4 proc. w skali roku. Wystarczy, że oprócz wcześniejszych warunków w ciągu 30 dni od otwarcia konta klient podpisze jedną z wymienionych w regulaminie promocji umów na zakup dodatkowego produktu  i będzie ona czynna do końca trwania odnowionej lokaty.

 

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.