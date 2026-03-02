Lokata Powitalna na 6,5 proc. w Credit Agricole

– Lokata nie zawsze musi oznaczać długoterminowego zobowiązania. W tym przypadku klienci mogą pracować na swoich oszczędnościach w krótkich, 30-dniowych cyklach. Dzięki temu regularnie korzystają z naliczonych odsetek i zachowują elastyczność w dostępie do swoich pieniędzy – podkreśla Hanna Niemiec-Kłak, managerka Zespołu Produktów Oszczędnościowych.

Klienci, którzy do 31 marca otworzą w Credit Agricole jedno z kont: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie MOVE! lub Konto dla Ciebie Prime i zgodzą się otrzymywać oferty marketingowe od banku, będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty 30-dniowej Lokaty Powitalnej na 6,5 proc. w skali roku. Co ważne, lokatę można odnowić dwa razy na promocyjnych warunkach. Wystarczy utrzymać zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty do 20. dnia miesiąca kalendarzowego zalogować się przynajmniej raz do aplikacji CA24 Mobile lub CA24 eBank oraz zrobić minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub z kodem BLIK.

Ale to nie koniec! Przy trzecim, czwartym i piątym odnowieniu lokaty klienci mogą zyskać również atrakcyjne oprocentowanie – 4 proc. w skali roku. Wystarczy, że oprócz wcześniejszych warunków w ciągu 30 dni od otwarcia konta klient podpisze jedną z wymienionych w regulaminie promocji umów na zakup dodatkowego produktu i będzie ona czynna do końca trwania odnowionej lokaty.