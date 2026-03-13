Nowa wersja aplikacji CA24 Mobile

Aplikacja CA 24 Mobile staje się jeszcze bardziej wygodna, dostępna i bezpieczna.

Co się zmieniło?

Dodany został formularz kontaktowy z przypomnieniem o ofertach ubezpieczeń Pakiet Dom i Pakiet Moto. Dzięki temu klienci mogą teraz łatwo wykupić potrzebne ubezpieczenie.

Dodane zostało nowe pytanie w procesie zakupu Pakietu Moto. Dzięki temu ubezpieczyciel może wcześniej ocenić stan samochodu i zdecydować, czy jest potrzebna dodatkowa inspekcja.

Wprowadzona została dodatkowa weryfikacja rachunku, który ma zostać wykorzystany do wypłaty kredytu lub automatycznej spłaty zadłużenia. Aplikacja sprawdza, czy umowa rachunku została wypowiedziana z powodu nieaktualnych danych.

Poprawiona została dostępność aplikacji (WCAG) – m.in. nawigacja klawiaturą i obsługa czytnika ekranu. Ułatwi to korzystanie z aplikacji osobom ze specjalnymi potrzebami.

Wprowadzony został ekran zgody na identyfikację urządzenia. Dzięki temu bank może lepiej analizować sposób, w jaki klienci korzystają z aplikacji i szybciej wykrywać ewentualne problemy techniczne.

Utworzone zostało przekierowanie z banerów i powiadomień push do ustawień wyciągów. Dzięki temu klient może łatwo zmienić sposób, w jaki otrzymuje wyciągi.

Zmieniony został szablon e‑maila, który wysyłany jest przy zmianie pakietu konta.

Uzupełniony został opis Konta dla Ciebie Prime o warunki, które pozwalają uniknąć opłaty za jego prowadzenie.

Aplikacja dodatkowo sprawdza status umowy i dane klienta, aby zwiększyć bezpieczeństwo procesu.

Oprócz tego, po zmianach klienci mogą bezpośrednio w aplikacji zrezygnować z ubezpieczenia Pakiet Moto. Mogą także wypowiedzieć umowę bankowości elektronicznej - dotyczy to klientów z kredytem ratalnym, którzy nie mają w konta w Credit Agricole, ale sprawdzają w aplikacji np. status spłaty kredytu.

Warto przypomnieć, że klienci Credit Agricole mogą także kupować w swojej bankowej apce bilety na tramwaje czy autobusy w 214 miastach w Polsce. Nie trzeba szukać biletomatów czy przysłowiowych kiosków. Wystarczy parę kliknięć w telefonie i można bezpiecznie wsiadać do autobusu czy tramwaju. To kolejna usługa w CA24 Mobile, po kantorze i parkingach, która ułatwia załatwianie codziennych spraw.