Tysiące osób znów ruszą nad Odrę. Startuje 5. edycja Akcji Czysta Odra
Spacer nad brzegiem, spotkanie ze znajomymi, rowerowa przejażdżka czy letni piknik – dla wielu mieszkańców miast nad rzekami to codzienność. To właśnie dlatego tysiące osób co roku angażują się w Akcję Czysta Odra. Już 21 marca rusza jej piąta edycja. Przez cały kwiecień mieszkańcy będą wspólnie sprzątać Odrę i jej dopływy. Uczestnicy mogą dostać granty na organizację lokalnych wydarzeń.
2026-03-17, 15:19

Do inicjatywy może dołączyć każdy – mieszkańcy, szkoły, organizacje społeczne, firmy czy grupy przyjaciół. Wystarczy wybrać fragment rzeki w swojej okolicy i zorganizować wydarzenie nad wodą lub dołączyć do jednej z akcji organizowanych wzdłuż Odry i jej dopływów.

Odra to nie tylko rzeka, ale miejsce naszego codziennego życia. Spotykamy się tu ze znajomymi, spacerujemy, biegamy. Chcemy zachęcić mieszkańców, żeby poczuli się gospodarzami tej przestrzeni – mówi ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, inicjator Akcji Czysta Odra. Jak podkreśla, rzeki pełnią dziś niezwykle ważną rolę w miastach. – Pomagają przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, oczyszczają powietrze i chłodzą w upalne dni. Dlatego dbanie o rzekę to tak naprawdę dbanie o jakość naszego życia – dodaje.

Te rzeczy spoczywają na dnie rzeki

Akcja Czysta Odra odbywa się wzdłuż całej rzeki – od jej źródeł aż po ujście do Bałtyku, a także na jej dopływach: m.in. na Bobrze, Pełcznicy, Nysie Kłodzkiej, czy Warcie. W poprzednich edycjach w działania nad Odrą włączyły się tysiące wolontariuszy, którzy usunęli z jej brzegów i wód tony odpadów. Z wody wyłowiono m.in. ogromne ilości plastikowych i szklanych butelek, materiały budowlane, a nawet… hulajnogi miejskie. Organizatorzy podkreślają jednak, że inicjatywa ma przede wszystkim wymiar społeczny.

Wspieramy działania, które pozwalają mieszkańcom wspólnie zadbać o ważne dla nich miejsca. Akcja Czysta Odra to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojej okolicy – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole.

Dla osób, które zorganizują grupowe sprzątanie, bank Credit Agricole i spółka leasingowa EFL przygotowały granty. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu potrzebnego do działań nad rzeką lub poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Jak dołączyć do akcji?

Tegoroczna edycja startuje 21 marca i potrwa do końca kwietnia. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zebrać grupę znajomych, wybrać fragment rzeki w swojej okolicy i zgłosić wydarzenie poprzez formularz organizatorów. 

Do inicjatywy można też włączyć się indywidualnie – podczas spaceru nad rzeką zabrać ze sobą worek i zadbać o najbliższy fragment brzegu. Pomysłodawcy akcji podkreślają, że to właśnie lokalne działania mają największe znaczenie dla stanu rzeki. Zanieczyszczenia trafiające do Odry bardzo często pochodzą z jej najbliższego otoczenia, dlatego nawet niewielkie inicjatywy mogą mieć realny wpływ na cały ekosystem.

Organizatorami Akcji Czysta Odra są ekolog Dominik Dobrowolski, bank Credit Agricole oraz spółka leasingowa EFL. Więcej informacji na www.mniejplastiku.pl oraz na profilu facebookowym https://www.facebook.com/AkcjaCzystaOdra.

