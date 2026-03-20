Ubezpieczenie „Pakiet Życie” dostępne w aplikacji banku Credit Agricole – teraz z 20 proc. zniżką przez 6 miesięcy
Wygodnie, szybko i w pełni zdalnie – tak można ubezpieczyć się z Pakietem Życie w aplikacji CA24 Mobile. Klienci Credit Agricole mogą kupić to ubezpieczenie bez konieczności wizyty w placówce banku. Co więcej, aktualnie trwa promocja, w ramach której przez pierwsze 6 miesięcy składka jest niższa o 20 procent.
2026-03-20, 07:50

– Zależy nam, by klienci jak najwięcej spraw mogli załatwić w kanałach zdalnych – wygodnie i bez wychodzenia z domu. Udostępniamy możliwość zakupu ubezpieczenia Pakiet Życie w aplikacji CA24 Mobile, dzięki czemu cały proces można przejść w kilka minut – mówi Małgorzata Jamrozy, Bancassurance Product Managers-Chapter Leader w Credit Agricole.

 

Pakiet Życie zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. Obejmuje m.in. pomoc w przypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu, a także zabezpiecza finansową przyszłość bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego. Podczas zakupu klient może dopasować zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia do swoich potrzeb.

 

Zakup ubezpieczenia w aplikacji CA24 Mobile jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wejść w sekcję Majątek, następnie wybrać zakładkę Ubezpieczenia, kliknąć Ubezpiecz się, przejść do kategorii Życie i zdrowie i wybrać Pakiet Życie. Na kolejnych ekranach klient zobaczy wszystkie najważniejsze informacje, w tym: zakres ubezpieczenia i dostępne warianty, wysokość miesięcznej składki, formę opłaty.

 

– Pakiet Życie to jedno z czterech ubezpieczeń dostępnych w aplikacji mobilnej banku. W kanałach zdalnych klienci mogą również kupić ubezpieczenie nieruchomości – Pakiet Dom, ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie, które zapewnia wszechstronny zakres pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach życia codziennego czy ubezpieczyć samochód – Pakiet Moto – podkreśla Małgorzata Jamrozy, Bancassurance Product Managers-Chapter Leader w Credit Agricole.

 

Do 22 marca dostępna jest oferta specjalna „Twoja ochrona”. Klienci mogą kupić Pakiet Życie, Pakiet na Wypadki, Pakiet Dom oraz ubezpieczenie Z myślą o bliskich i płacić przez pół roku składkę niższą o 20 proc. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy mają przynajmniej jeden z tych produktów: konto osobiste, pożyczkę gotówkową, pożyczkę hipoteczną, kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt ratalny lub kartę kredytową oraz zgodzą się dostawać oferty marketingowe od Credit Agricole i jego partnerów.  Szczegóły oferty można znaleźć na stronie banku.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.