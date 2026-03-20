Ubezpieczenie „Pakiet Życie” dostępne w aplikacji banku Credit Agricole – teraz z 20 proc. zniżką przez 6 miesięcy

– Zależy nam, by klienci jak najwięcej spraw mogli załatwić w kanałach zdalnych – wygodnie i bez wychodzenia z domu. Udostępniamy możliwość zakupu ubezpieczenia Pakiet Życie w aplikacji CA24 Mobile, dzięki czemu cały proces można przejść w kilka minut – mówi Małgorzata Jamrozy, Bancassurance Product Managers-Chapter Leader w Credit Agricole.

Pakiet Życie zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. Obejmuje m.in. pomoc w przypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu, a także zabezpiecza finansową przyszłość bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego. Podczas zakupu klient może dopasować zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Zakup ubezpieczenia w aplikacji CA24 Mobile jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wejść w sekcję Majątek, następnie wybrać zakładkę Ubezpieczenia, kliknąć Ubezpiecz się, przejść do kategorii Życie i zdrowie i wybrać Pakiet Życie. Na kolejnych ekranach klient zobaczy wszystkie najważniejsze informacje, w tym: zakres ubezpieczenia i dostępne warianty, wysokość miesięcznej składki, formę opłaty.

– Pakiet Życie to jedno z czterech ubezpieczeń dostępnych w aplikacji mobilnej banku. W kanałach zdalnych klienci mogą również kupić ubezpieczenie nieruchomości – Pakiet Dom, ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie, które zapewnia wszechstronny zakres pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach życia codziennego czy ubezpieczyć samochód – Pakiet Moto – podkreśla Małgorzata Jamrozy, Bancassurance Product Managers-Chapter Leader w Credit Agricole.

Do 22 marca dostępna jest oferta specjalna „Twoja ochrona”. Klienci mogą kupić Pakiet Życie, Pakiet na Wypadki, Pakiet Dom oraz ubezpieczenie Z myślą o bliskich i płacić przez pół roku składkę niższą o 20 proc. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy mają przynajmniej jeden z tych produktów: konto osobiste, pożyczkę gotówkową, pożyczkę hipoteczną, kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt ratalny lub kartę kredytową oraz zgodzą się dostawać oferty marketingowe od Credit Agricole i jego partnerów. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie banku.