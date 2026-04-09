Credit Agricole ponownie liderem w przenoszeniu kont
Credit Agricole pozostaje rynkowym liderem w przenoszeniu kont. W ciągu całego 2025 roku do banku trafiło ponad 7 tys. wniosków, co stanowi 68 proc. wszystkich rachunków bankowych przenoszonych między bankami za pośrednictwem systemu Ognivo obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
2026-04-09, 09:16

- Klienci, którzy przenoszą swoje konto do innego banku poszukują między innymi większych korzyści czy lepszej jakości obsługi. Nie bez znaczenia jest również prostota całego procesu, która może do takiej zmiany zachęcić. Tym bardziej cieszy fakt, że jesteśmy tak chętnie wybieranym bankiem – zaznacza Marcin Data, Dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credit Agricole.

 

W Credit Agricole konto można przenieść w dowolnej placówce lub w serwisie CA24 eBank. Przeniesienie konta jest całkowicie bezpłatne. Credit Agricole przejmuje również wszystkie formalności, dzięki czemu klient nie musi sam kontaktować się ze swoim dotychczasowym bankiem.

W praktyce oznacza to, że nowe konto może zostać uruchomione od razu razem z przeniesieniem ważnych ustawień, takich jak zlecenia stałe czy polecenia zapłaty. Credit Agricole może też poinformować urząd skarbowy czy pracodawcę o zmianie numeru rachunku, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

 

- Naszym celem jest maksymalne uproszczenie procesu zmiany banku. Klient nie musi martwić się formalnościami – wszystkie działania realizujemy w jego imieniu. Dzięki temu przeniesienie konta do Credit Agricole jest szybkie, wygodne i bezpieczne – mówi Marcin Data.

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
