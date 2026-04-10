Pracownicy Credit Agricole posprzątali Odrę we Wrocławiu

Największe wydarzenie w ramach 5. edycji Akcji Czysta Odra we Wrocławiu przyciągnęło kilkadziesiąt osób. Oprócz naszych pracowników, na miejscu stawili się także przedstawiciele instytucji miejskich: Hydropolis, MPWiK, Ekosystemu, Straży Miejskiej, a także zwykli mieszkańcy miasta. Wspólnie przeczesaliśmy brzegi rzeki i uporządkowaliśmy odrzańskie błonia w pobliżu Kładki Zwierzynieckiej.

Uczestnicy akcji zebrali około 1,5 tony śmieci, przede wszystkim plastikowe i szklane butelki, puszki, opakowania po jedzeniu, ale też odpady trudniejsze do usunięcia – opony, stare meble, porzucony sprzęt elektroniczny, fragmenty karoserii samochodowej czy hulajnogi elektryczne wyciągnięte z wody. W wielu miejscach worki zapełniały się błyskawicznie, co pokazuje, jak poważny pozostaje problem zaśmiecania rzeki.

Swoją akcję sprzątania Odry przy Moście Trzebnickim zorganizowali pracownicy CA Ubezpieczenia. Grupa około 20 osób, wśród których znalazł się prezes Olivier Sperat-Czar, w ciągu dwóch godzin zebrała blisko 100 kg śmieci.

Największa akcja na rzecz Odry

Akcja Czysta Odra to największa w Polsce akcja na rzecz ochrony tej rzeki. W zeszłym roku wzięło w niej udział 25 tys. osób. Wiadomo, że w tegorocznej edycji będzie ich więcej.

- W tym roku do naszej akcji zgłosiło się już 26 tys. wolontariuszek i wolontariuszy. Są to ludzie z najróżniejszych środowisk, w tym sporo grup z Niemiec. Włączają się także samorządy i instytucje. Nasze hasło: Rzeka nas łączy. Chcemy razem zrobić coś dobrego i wspólnie walczyć o mniej plastiku w środowisku - mówi Dominik Dobrowolski, inicjator i koordynator przedsięwzięcia.

Udział w Akcji Czysta Odra jest bardzo prosty: wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy i przyjść nad rzekę. Pogadać, pośmiać się, ponawiązywać relacje, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska, czyli wspólnie posprzątać. Wystarczy godzina czy dwie i już będzie czyściej – wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole.

175 ton śmieci

Efekty akcji są widoczne w skali całego roku. W 2025 roku tylko w ramach działań związanych z Czystą Odrą zebraliśmy 175 ton śmieci. To odpady, które nie trafiły do Bałtyku ani nie pozostały na brzegu rzeki.

Akcja trwa do końca kwietnia. Organizują ją wspólnie Credit Agricole, EFL i Dominik Dobrowolski. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie www.mniejplastiku.pl