Marek Lenz w zarządzie Credit Agricole

Marek Lenz, który dotychczas pełnił rolę CIO banku, dołączył do zarządu banku Credit Agricole. Marek Lenz ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze IT. Zdobywał je w międzynarodowych firmach z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i energetycznego, także jako CIO Banku Pekao, Allianz, AXA i Vattenfall Poland. W mBanku był dyrektorem Departamentu Infrastruktury IT. Jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji na Politechnice Gdańskiej. Ma także dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Quebec w Montrealu.

W nowej funkcji Marek Lenz nadal będzie odpowiadał za obszar IT i wspierał rozwój banku, zapewniając nowoczesne technologie oraz wdrażając zmiany w podejściu zwinnym, w którym się m.in. specjalizuje. Jest także ekspertem w obszarze transformacji cyfrowej i rozwiązań chmurowych.