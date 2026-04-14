Credit Agricole dołącza do inicjatywy United Nations Global Compact

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes, który działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w UNGC oznacza dla banku zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu zasad, które obejmują prawa człowieka, standardy pracy, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie korupcji. Przestrzeganie tych zasad wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do czego również bank się zobowiązał.

- Uczestnictwo w UN Global Compact wpisuje się w nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu oraz wyznawane przez nas wartości. To dla nas kolejny krok, który potwierdza zaangażowanie banku i podkreśla, że zrównoważony rozwój jest elementem naszej strategii. Jednocześnie będziemy też spójni z naszym akcjonariuszem, bo Grupa Crédit Agricole jest uczestnikiem tej inicjatywy już od wielu lat – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju i ESG w banku Credit Agricole.

Organizacja United Nations Global Compact jest integralną częścią ONZ. Jej działalność zainaugurował w 2000 roku Sekretarz Generalny ONZ. Działa w ponad 160 krajach i zrzesza ponad 25 tysięcy członków.

Bank Credit Agricole od kilku lat współpracuje z UN Global Compact Poland, czyli lokalnym biurem UNGC. Jest zaangażowany w program Climate Positive. Współpracuje także przy programie Climate Leadership z UNEP/GRID-Warszawa. Jest to afiliowany ośrodek przy United Nations Environment Programme (UNEP), który realizuje jego misję w Polsce.