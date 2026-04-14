Credit Agricole dołącza do inicjatywy United Nations Global Compact
Credit Agricole Bank Polska został uczestnikiem inicjatywy United Nations Global Compact (UNGC). Tym samym bank zobowiązał się do przestrzegania dziesięciu zasad UNGC. To kolejna aktywność potwierdzająca zaangażowanie banku w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
2026-04-14, 20:46

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes, który działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w UNGC oznacza dla banku zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu zasad, które obejmują prawa człowieka, standardy pracy, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie korupcji. Przestrzeganie tych zasad wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do czego również bank się zobowiązał.

 

- Uczestnictwo w UN Global Compact wpisuje się w nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu oraz wyznawane przez nas wartości. To dla nas kolejny krok, który potwierdza zaangażowanie banku i podkreśla, że zrównoważony rozwój jest elementem naszej strategii. Jednocześnie będziemy też spójni z naszym akcjonariuszem, bo Grupa Crédit Agricole jest uczestnikiem tej inicjatywy już od wielu lat – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju i ESG w banku Credit Agricole.

 

Organizacja United Nations Global Compact jest integralną częścią ONZ. Jej działalność zainaugurował w 2000 roku Sekretarz Generalny ONZ. Działa w ponad 160 krajach i zrzesza ponad 25 tysięcy członków.

 

Bank Credit Agricole od kilku lat współpracuje z UN Global Compact Poland, czyli lokalnym biurem UNGC. Jest zaangażowany w program Climate Positive. Współpracuje także przy programie Climate Leadership z UNEP/GRID-Warszawa. Jest to afiliowany ośrodek przy United Nations Environment Programme (UNEP), który realizuje jego misję w Polsce.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.