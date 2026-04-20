Współpraca Credit Agricole z Grupą Selena

Finansowanie obejmuje część krótkoterminową w kwocie 100 milionów euro, która będzie przeznaczona na finansowanie bieżących potrzeb Grupy Selena (umowa zawarta na okres 3 lat z opcją przedłużenia na okres kolejnych trzech lat). Drugą częścią finansowania jest pożyczka długoterminowa w kwocie 155 milionów euro z przeznaczeniem na potencjalne akwizycje, inwestycje oraz refinansowanie obecnych kredytów nieodnawialnych (umowa zawarta na okres sześciu lat).

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową Euribor 3M / Euribor 1M, powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego: dług netto/EBITDA. Udział w finansowaniu Credit Agricole Bank Polska wynosi 15,7 proc., co przekłada się na kwotę 40 mln euro.

Grupa Selena z siedzibą we Wrocławiu jest globalnym liderem chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie. Produkuje piany poliuretanowe, pianokleje, silikony, akryle, uszczelniacze, kleje, grunty, zaprawy, tynki, systemy ociepleń oraz termo- i hydroizolacji.

Jest obecna na ponad 100 światowych rynkach, posiada 30 spółek w 19 krajach i w swoim portfolio posiada marki takie jak: Tytan Professional®, Quilosa Professional®, Matizol®, Imperalum®.

Od 2008 roku Grupa Selena jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane przychody Grupy Selena za rok 2024 wyniosły 1778 mln PLN.