Przyjaźń, która buduje mosty. Credit Agricole świętuje Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej i 25 lat w Polsce
20 kwietnia, w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Credit Agricole przypomina o wartościach, które od lat łączą oba kraje. To także szczególny moment do świętowania – w tym roku mija 25 lat obecności Grupy Credit Agricole w Polsce.
2026-04-20, 16:09

Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej został ustanowiony na mocy „Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni”, podpisanego w 2025 roku w Nancy przez Emmanuela Macrona i Donalda Tuska. Data 20 kwietnia nie jest przypadkowa – upamiętnia rocznicę uroczystego przeniesienia prochów Marii Skłodowskiej-Curie do paryskiego Panteonu, co stało się jednym z najbardziej symbolicznych momentów w historii relacji polsko-francuskich.

 

Postać Marii Skłodowskiej-Curie – urodzonej w Warszawie, a jednocześnie silnie związanej z Francją – od lat symbolizuje to, co w tej relacji najcenniejsze: współpracę ponad granicami, wymianę myśli i wzajemny szacunek. Te wartości odnajdujemy również w jej korespondencji z Albertem Einsteinem.

 

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej bank Credit Agricole wsparł francuskojęzyczne wydanie korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie z Albertem Einsteinem. W 32 listach uczeni angażują się w inspirujące rozmowy o nauce, społecznej odpowiedzialności i codziennych sprawach. Publikacja przybliża życie Marii Skłodowskiej-Curie i jej polskie dziedzictwo, a także podkreśla wartości, które przyświecały jej twórczości: otwartość, zaufanie i współpracę.

 

- Więź między Polską a Francją zbudowana jest na podobnych wartościach, dzięki którym nasze kraje od wieków utrzymują przyjazne relacje. Jednocześnie te same wartości stanowią podstawę działalności Grupy Credit Agricole w obu krajach. Można więc powiedzieć, że postać Marii Skłodowskiej-Curie jest symbolem, który jednoczy nas na wielu płaszczyznach – podkreśla Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce.

 

Wydawcą książki „Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein Listy /1911–1932/”, jest Fundacja Rozwoju Edukacji dla Przemysłu.

 

- Ta korespondencja to inne spojrzenie na dwoje genialnych naukowców XX wieku. Maria Skłodowska-Curie, polska i francuska patriotka, podwójna Noblistka (z fizyki i chemii). I  Albert Einstein, twórca teorii względności. Ona - urodzona i wychowana w Warszawie w 1868 roku, gdy Polski nie było na mapie Europy, a szkoły i uniwersytety były zamknięte dla kobiet. On urodzony 12 lat później w Niemczech, Nagroda Nobla 1921. Łączyła ich głęboka i szlachetna przyjaźń, oparta na zaufaniu i szacunku. Byli genialnymi naukowcami – ale też wspaniałymi i odważnymi Europejczykami, zaangażowanymi po stronie równości, wolności i braterstwa. – mówi dr Ewa Łabno-Falęcka, prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu, inicjatorka i współwydawca publikacji.

 

 

Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej są dla banku także okazją do podkreślenia własnej historii. W tym roku Credit Agricole świętuje 25 lat obecności w Polsce. Wszystkie spółki założone w Polsce, tj. Credit Agricole Bank Polska, Grupa EFL, CA Ubezpieczenia, Amundi, oraz CA Auto Bank łączą doświadczenie francuskiej Grupy Credit Agricole z lokalnym podejściem do klientów i rynku, wspierając rozwój gospodarki oraz budując długoterminowe relacje.

 

Dla nas przyjaźń polsko-francuska nie jest jedynie symboliczną ideą, lecz realnym fundamentem współpracy – obecnym zarówno w historii, jak i w codziennym funkcjonowaniu. Jako część Grupy Credit Agricole grupy jesteśmy naturalnym pomostem między Polską i Francją. I każdego dnia wzmacniamy tę relację poprzez nasze działania biznesowe i społeczne. – podkreśla Bernard Muselet.

