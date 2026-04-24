Credit Agricole obchodzi 25-lecie obecności w Polsce

- Historia naszej obecności w Polsce, to historia stałego rozwoju. Od 25 lat codziennie działamy na rzecz naszych klientów i wspieramy rozwój polskiej gospodarki. Rośniemy razem z nią i rozwijamy kolejne produkty, segmenty i obejmujemy obsługą kolejne segmenty i profile klientów. Patrząc z perspektywy 25 lat, możemy być naprawdę dumni z tego, co osiągnęliśmy. I wciąż mamy ambicję, aby być zaufanym partnerem finansowym w każdym obszarze, w którym klienci mogą nas potrzebować – mówi Bernard Muselet, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce.

W skład Grupy Credit Agricole w Polsce obecnie wchodzi dwanaście spółek: Credit Agricole Bank Polska, EFL i spółki z jego grupy (Carefleet, Truck Care, Eurofactor, EFL Finance), trzy spółki ubezpieczeniowe działające pod marką CA Ubezpieczenia, Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, polski oddział CA Auto Bank oraz spółka Credit Agricole Polska. Łącznie cała grupa zatrudnia ponad 4600 pracowników i obsługuje 3,2 miliona klientów. W 2025 r. zanotowała 3,2 mld zł przychodów netto oraz 680 mln zł zysku netto.

Synergia z korzyścią dla klientów

Wszystkie spółki ściśle ze sobą współpracują, wykorzystując biznesowe synergie oraz know-how wspólnego właściciela, jakim jest Grupa Credit Agricole. To jedna z dziesięciu największych na świecie instytucji finansowych, o ponad 140-letniej historii, obecna w 46 krajach i obsługująca ponad 54 mln klientów. Model działalności Grupy w Polsce jest wyjątkowy: poszczególne podmioty wspierają bank swoimi produktami i usługami, a jednocześnie dążą do rozwoju poza bankiem, poprzez inne kanały dystrybucji, wzmacniając tym samym obecność Crédit Agricole w Polsce.

- Dołączenie do Grupy Credit Agricole w 2001 r. było dla nas prawdziwym przełomem. Ta decyzja dała nam stabilność i przyspieszyła rozwój. Dziś – we współpracy z pozostałymi spółkami Credit Agricole Polska, oferujemy kompleksowy ekosystem finansowania – od leasingu po najem, zarządzanie flotą, faktoring, ubezpieczenia, produkty bankowe. To prawdziwa synergia z korzyścią dla wszystkich naszych klientów – mówi Radosław Woźniak, prezes EFL.

Działać odważniej i skuteczniej

Z okazji jubileuszu wszyscy pracownicy polskich spółek Credit Agricole spotkali się na konwencji w Hali Stulecia we Wrocławiu, która była pretekstem do podsumowań i planowania przyszłych działań.

- Po raz pierwszy spotkaliśmy się wszyscy razem, jako jedna społeczność, zjednoczona wspólną historią i wizją rozwoju. To była doskonała okazja do podsumowania naszej dotychczasowej drogi i rozmowy o przyszłości. Mamy wspólną strategię i wspólne cele, które osiągniemy tylko wspólnymi siłami – podkreśla Olivier Sperat Czar, CEO spółki CA Ubezpieczenia.

- Przeszłość jest ważna, bo ona nas ukształtowała. Ale przyszłość jest ważniejsza, bo to my ją kształtujemy. Jubileusz to najlepszy moment, aby pomyśleć, dokąd zmierzamy i w jaki sposób zacieśniać współpracę, aby działać jeszcze odważniej i skuteczniej – podkreśla Laurent Marty, prezes Amundi Polska TFI.

- Jubileusz 25-lecia obecności Credit Agricole w Polsce to kamień milowy potwierdzający nasze zaangażowanie na tym kluczowym rynku. Synergia z solidnymi fundametami bankowymi Grupy pozwala CA Auto Bank Polska skutecznie łączyć tradycyjne finanse z dynamicznie zmieniającym się sektorem motoryzacyjnym. Wykorzystujemy ten wspólny potencjał, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności, które odpowiadają na konkretne potrzeby polskich klientów” – dodaje Marcin Zakrzewski, Country Manager CA Auto Bank Polska.

Chętnie polecany, odpowiedzialnie zarządzany

Historia Credit Agricole w Polsce rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy Grupa Credit Agricole przejęła większościowy pakiet udziałów w Lukas Banku i spółce Europejski Fundusz Leasingowy. W 2011 roku Lukas Bank zmienił nazwę na Credit Agricole Bank Polska i zaczął posługiwać się marką Credit Agricole. W 2013 roku Credit Agricole Bank Polska połączył się z polskim oddziałem Credit Agricole Corporate and Investment Bank, tworząc bank uniwersalny.

Obecnie Credit Agricole Bank Polska jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce (Kantar Millward Brown, grudzień 2025). Wyróżnia go budowanie długotrwałych relacji z klientami, profesjonalne i rzetelne doradztwo oraz przyjazna obsługa. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolnej, MŚP oraz finansowania konsumenckiego. Oferuje pełną gamę produktów i usług bankowych, a także ubezpieczenia i usługi assistance, dostępne zdalnie za pośrednictwem serwisów CA24 (aplikację mobilną, internet, telefon) oraz sieci ponad 350 placówek bankowych i partnerskich.

Credit Agricole Bank Polska jest jednym z czołowych banków wspierających transformację energetyczną polskiej gospodarki. W 2025 roku, w rankingu magazynu „BANK”, zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w kategorii banków udzielających kredytów SLL (Sustainability-Linked Loans). Od kilku lat bank znajduje się również w czołówce polskich banków w zestawieniu „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”.

Finansowa marka roku

Założony w 1991 r. EFL S.A. był jedną z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Obecnie jest wiceliderem tej branży. Spółki Grupy EFL oferują szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych.

Grupa EFL wiedzie prym jako innowacyjny lider na rynku produktów finansowych wprowadzając coraz to nowsze usługi cyfrowe i obsługę zdalną. EFL jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień w tym: Business Superbrands, Firmy Przyjaznej Klientowi, Finansowej Marki Roku czy Marki Godnej Zaufania.

Pod marką Crédit Agricole Ubezpieczenia działają trzy spółki: Crédit Agricole Creditor Insurance (od 2001), Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od 2008 r.) oraz CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od 2020 r.) które oferują wachlarz 16 ubezpieczeń oszczędnościowych, ochronnych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Oferta obu spółek dostępna jest przede wszystkim w sieci sprzedaży banku Credit Agricole

Fundusze i Automotive

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Amundi Polska jest częścią grupy Amundi (należącej do Grupy Credit Agricole), która jest największym podmiotem zarządzającym aktywami w Europie, z bilansem aktywów o wartości ponad 2,3 bln euro. W Polsce Amundi działa od 2014 r. i obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 3 mld zł. Spółka oferuje szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych, w tym fundusze otwarte (FIO) oraz subfundusze w ramach funduszy zagranicznych, współpracując ściśle z siecią dystrybucji Credit Agricole.

Credit Agricole Auto Bank jest wiodącym europejskim graczem w sektorze finansowania segmentu automotive. Spółka współpracuje z ponad 70 markami oraz ponad 10 tys. dealerów w całej Europie, aktywnie przyspieszając transformację energetyczną i demokratyzację dostępu do pojazdów niskoemisyjnych. Bank jest obecny w 19 krajach europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Włochy, Wielka Brytania) a także w Maroku. W Polsce Grupę CA Auto Bank reprezentuje CA Auto Bank Oddział w Polsce. Spółka działa przede wszystkim w systemie B2B i współpracuje z importerami i dystrybutorami marek samochodowych, m.in. Mazda, KGM, Tesla. Obsługuje również dealerów i pośredników niezależnych oraz komisy samochodowe.