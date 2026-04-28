Wiceprezeska Credit Agricole w gronie kobiet, które zmieniają branżę finansową w Polsce
Małgorzata Milczarek-Bukowska, wiceprezeska Zarządu Credit Agricole Bank Polska, znalazła się w gronie 26 najbardziej wpływowych kobiet w polskiej branży finansowej według magazynu „My Company Polska”.
2026-04-28, 08:46

Zestawienie wyróżnia liderki, które mają realny wpływ na rozwój sektora finansowego w Polsce – wśród nich znalazła się Małgorzata Milczarek-Bukowska, wiceprezeska zarządu Credit Agricole Bank Polska.

 

Małgorzata Milczarek-Bukowska to doświadczona liderka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem HR w międzynarodowych organizacjach. Odpowiada za przygotowanie i realizację strategii w obszarze systemów płacowych, zarządzania efektywnością, rozwoju talentów oraz budowania kultury różnorodności, równości i inkluzywności. W swojej karierze prowadziła złożone procesy transformacyjne, w tym zmiany modeli biznesowych, procesów kulturowych oraz reorganizacje związane z przejęciami i łączeniem spółek. Z Credit Agricole związana jest od 2024 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie m.in. w ING, Nationale-Nederlanden, Nordkalku, Pfizerze i MetLife, a także pełniła funkcje członkini zarządów spółek. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania HR na AGH w Krakowie, a także programy na uniwersytetach w Leeds i Cornell.

 

Jak podkreślają autorzy rankingu „My Company Polska”, wszystkie wyróżnione kobiety łączy realny wpływ na kształt rynku finansowego i kierunek jego rozwoju. Tegoroczne zestawienie pokazuje także szerszą zmianę zachodzącą w branży – choć wciąż nie w pełni równa, coraz wyraźniej zaczyna świadomie wykorzystywać potencjał różnorodności jako źródła przewagi konkurencyjnej.

