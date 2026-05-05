Weź w podróż kartę kredytową maXima i zyskaj nawet 250 zł

Karta kredytowa maXima to praktyczne narzędzie w podróży. Klienci zyskują z nią m.in. darmowe przewalutowania płatności po atrakcyjnych kursach Visa lub Mastercard bez dodatkowych prowizji banku. Dodatkowo w promocji „Podróżna maXima” mogą teraz otrzymać karty podarunkowe Allegro o łącznej wartości nawet 250 zł.

Aby otrzymać kartę podarunkową o wartości 50 zł, wystarczy mieć lub założyć konto osobiste w Credit Agricole, następnie podpisać umowę o kartę maXima z limitem co najmniej 5000 zł i wyrazić zgody marketingowe. Aby dodatkowo otrzymać karty podarunkowe Allegro o łącznej wartości 200 zł, oprócz warunków powyżej, wystarczy wykonać transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości co najmniej 1000 zł.

Ofertę promocyjną bank kieruje nie tylko do nowych klientów, ale również do obecnych, którzy mieli lub mają inną kartę kredytową w Credit Agricole (Visa lub Mastercard: Gold, Silver, Visa Standard) i jednocześnie nie posiadają karty kredytowej maXima.

Promocja jest dostępna do 30 czerwca. Klienci skorzystają z niej w placówkach Credit Agricole, przez infolinię lub przez formularz kontaktowy na stronie banku.

Karta kredytowa maXima oprócz swojej podstawowej funkcji, daje klientom dostęp do wyjątkowych benefitów w zależności od pakietu, na który się zdecydują. Do wyboru są dwa pakiety: Podstawowy – na co dzień oraz Premium – na wyjazdy. W abonamencie Premium klienci, zyskują kompleksowe Ubezpieczenie podróży Maxima. Obejmuje ono m.in. koszty leczenia, utratę bagażu i opóźnienia lotu. Dodatkowo karta pozwala na zwroty za zakupy takie jak bilety lotnicze, paliwo, hotele czy taksówki.