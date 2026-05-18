Credit Agricole rozszerza portfolio kredytów powiązanych z ESG

Nowa forma finansowania jest dostępna dla klientów korporacyjnych, którzy ambitnie podchodzą do zrównoważonego rozwoju. O kredyt ESG KPI LL mogą ubiegać się firmy, które są na początku ścieżki transformacji. Po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych w umowie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, bank obniży marżę kredytową. W umowie musi znaleźć się minimum jeden wskaźnik ESG, a firma jest zobowiązana przedstawić raz w roku dokumentację, która potwierdzi spełnienie warunków umownych.

- Nowa forma kredytowania powiązanego z ESG ma na celu motywowanie firm do podjęcia realnych działań w zakresie transformacji energetycznej. Jako bank tworzymy produkty, które obrazują naszą filozofię biznesową, czyli połączenie efektywności ekonomicznej, rozwoju społecznego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki naszej ekspertyzie klienci korporacyjni mogą tworzyć lepszą przyszłość gospodarczą, a my ich w tym konsekwentnie wspieramy – mówi Maciej Zatorski, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej w Credit Agricole.

Kredyty ESG KPI LL mogą zostać udzielone na okres łącznie nie krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż 10 lat z możliwością odnowienia co 12 miesięcy. Środki mogą być przeznaczone głównie na finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i mogą obejmować nowe lub już istniejące finansowanie po wprowadzeniu warunków powiązanych ze wskaźnikami ESG.

Kompletne portfolio kredytów ESG

Ponadto w ofercie Credit Agricole dostępne są kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem w formule SLL, czyli Sustainability Linked Loan. Istotą tej formy finansowania jest zmiana marży kredytowej w zależności od realizacji określonych celów ESG. Gdy kredytobiorca wywiąże się ze swoich zobowiązań, marża zostanie obniżona, natomiast cele nie zostaną osiągnięte – wówczas koszt kredytu może zostać podniesiony. Dokumentacja potwierdzająca wyniki musi zostać zaudytowana przez partnera zewnętrznego lub też przedstawiona w formie sprawozdania zrównoważonego rozwoju. Do tej pory bank oferował finansowanie SLL w formule konsorcjalnej, obecnie udziela takiego finansowania również w ramach umowy dwustronnej.

- Codziennie działamy na rzecz naszych klientów i gospodarki. Wierzymy, że poprzez połączenie codziennych działań biznesowych z celami ESG, nasi klienci korporacyjni budują przewagę konkurencyjną w swoich branżach i zapewniają wzrost rentowności. Jednocześnie w ten sposób zarządzają ryzykami, by zabezpieczyć swoją działalność przed niepewnością rynkową – mówi Frederic Lustig, dyrektor Biura Green Banking w Credit Agricole.

Zgodnie ze strategią na lata 2026 – 2028 bank Credit Agricole koncentruje się na wspieraniu klientów korporacyjnych w transformacji energetycznej poprzez udostępnianie zrównoważonego finansowania oraz kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. To oznacza, że dostępność i koszt instrumentów finansowych dla firm są uzależnione od realnego zaangażowania w obszarze ESG, które jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko i otoczenie społeczne.