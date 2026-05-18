Credit Agricole rozszerza portfolio kredytów powiązanych z ESG
Credit Agricole udostępnia klientom korporacyjnym nową formę finansowania. Ofertę banku wzbogacił właśnie kredyt powiązany z realizacją wskaźników ESG (ESG KPI - Linked Loan). Pełen wachlarz produktów finansowych potwierdza rolę Credit Agricole jako jednej z wiodących instytucji wspierających transformację energetyczną polskiej gospodarki.
2026-05-18, 11:05

Nowa forma finansowania jest dostępna dla klientów korporacyjnych, którzy ambitnie podchodzą do zrównoważonego rozwoju. O kredyt ESG KPI LL mogą ubiegać się firmy, które są na początku ścieżki transformacji. Po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych w umowie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, bank obniży marżę kredytową. W umowie musi znaleźć się minimum jeden wskaźnik ESG, a firma jest zobowiązana przedstawić raz w roku dokumentację, która potwierdzi spełnienie warunków umownych.

 

- Nowa forma kredytowania powiązanego z ESG ma na celu motywowanie firm do podjęcia realnych działań w zakresie transformacji energetycznej. Jako bank tworzymy produkty, które obrazują naszą filozofię biznesową, czyli połączenie efektywności ekonomicznej, rozwoju społecznego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki naszej ekspertyzie klienci korporacyjni mogą tworzyć lepszą przyszłość gospodarczą, a my ich w tym konsekwentnie wspieramy – mówi Maciej Zatorski, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej w Credit Agricole.

 

Kredyty ESG KPI LL mogą zostać udzielone na okres łącznie nie krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż 10 lat z możliwością odnowienia co 12 miesięcy. Środki mogą być przeznaczone głównie na finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i mogą obejmować nowe lub już istniejące finansowanie po wprowadzeniu warunków powiązanych ze wskaźnikami ESG.

 

Kompletne portfolio kredytów ESG

 

Ponadto w ofercie Credit Agricole dostępne są kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem w formule SLL, czyli Sustainability Linked Loan. Istotą tej formy finansowania jest zmiana marży kredytowej w zależności od realizacji określonych celów ESG. Gdy kredytobiorca wywiąże się ze swoich zobowiązań, marża zostanie obniżona, natomiast cele nie zostaną osiągnięte – wówczas koszt kredytu może zostać podniesiony. Dokumentacja potwierdzająca wyniki musi zostać zaudytowana przez partnera zewnętrznego lub też przedstawiona w formie sprawozdania zrównoważonego rozwoju. Do tej pory bank oferował finansowanie SLL w formule konsorcjalnej, obecnie udziela takiego finansowania również w ramach umowy dwustronnej.

 

- Codziennie działamy na rzecz naszych klientów i gospodarki. Wierzymy, że poprzez połączenie codziennych działań biznesowych z celami ESG, nasi klienci korporacyjni budują przewagę konkurencyjną w swoich branżach i zapewniają wzrost rentowności. Jednocześnie w ten sposób zarządzają ryzykami, by zabezpieczyć swoją działalność przed niepewnością rynkową – mówi Frederic Lustig, dyrektor Biura Green Banking w Credit Agricole.

 

Zgodnie ze strategią na lata 2026 – 2028 bank Credit Agricole koncentruje się na wspieraniu klientów korporacyjnych w transformacji energetycznej poprzez udostępnianie zrównoważonego finansowania oraz kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. To oznacza, że dostępność i koszt instrumentów finansowych dla firm są uzależnione od realnego zaangażowania w obszarze ESG, które jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko i otoczenie społeczne.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.