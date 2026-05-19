Akcja Czysta Odra z nagrodą Game Changers
Akcja Czysta Odra zdobyła nagrodę Game Changers przyznawaną przez redakcję portalu Wrocławskie Fakty. Jury konkursu nagrodziło inicjatywę m.in. za zbudowanie społecznego ruchu wokół idei czystego środowiska bez plastiku i angażowanie mieszkańców do działania na rzecz wspólnej przestrzeni.
2026-05-19, 12:17

Akcja Czysta Odra to największa w Polsce inicjatywa społeczna dedykowana ochronie drugiej co do wielkości rzeki w kraju i jej dorzecza. Co roku, na przełomie kwietnia i maja, tysiące wolontariuszy – od ekologów, przez kajakarzy, aż po lokalne społeczności – ruszają nad wodę, by oczyścić ją z zalegających plastików, opon czy gabarytów.

 

Działania prowadzone są w ramach kampanii #mniejplastiku, realizowanej od 2020 r. wspólnie przez ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego, bank Credit Agricole oraz spółkę leasingową EFL.

 

"Akcja Czysta Odra to inicjatywa społeczno-ekologiczna, która buduje trwałe zaangażowanie mieszkańców wokół wspólnej troski o naszą najpiękniejszą rzekę. Udowadnia, że prawdziwa zmiana zaczyna się od wspólnej odpowiedzialności. To projekt, który wokół jednej idei potrafił zbudować społeczny ruch i zaangażować mieszkańców do działania na rzecz przestrzeni, która od wieków definiuje Wrocław. Akcja nie tylko zmienia sposób myślenia o ekologii, ale także przypomina, że miasto najlepiej działa wtedy, kiedy jego mieszkańcy działają razem" - czytamy w uzasadnieniu decyzji Jury o przyznaniu nagrody.

 

Odra to nasze miejsce

 

Do inicjatywy może dołączyć każdy – mieszkańcy, szkoły, organizacje społeczne, firmy czy grupy przyjaciół. Wystarczy wybrać fragment rzeki w swojej okolicy i zorganizować wydarzenie nad wodą lub dołączyć do jednej z akcji organizowanych wzdłuż Odry i jej dopływów.

 

– Odra to nie tylko rzeka, ale miejsce naszego codziennego życia. Spotykamy się tu ze znajomymi, spacerujemy, biegamy. Chcemy zachęcić mieszkańców, żeby poczuli się gospodarzami tej przestrzeni – mówi ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, inicjator Akcji Czysta Odra. Jak podkreśla, rzeki pełnią dziś niezwykle ważną rolę w miastach. – Pomagają przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, oczyszczają powietrze i chłodzą w upalne dni. Dlatego dbanie o rzekę to tak naprawdę dbanie o jakość naszego życia – dodaje.

 

Te rzeczy spoczywają na dnie rzeki

 

Akcja Czysta Odra odbywa się wzdłuż całej rzeki – od jej źródeł aż po ujście do Bałtyku, a także na jej dopływach: m.in. na Bobrze, Pełcznicy, Nysie Kłodzkiej, czy Warcie. We wszystkich dotychczasowych edycjach akcji wzięło udział blisko 100 tys. osób, które usunęły z rzek ponad 1 tys. ton śmieci.

 

Wolontariusze zbierają najwięcej plastikowych butelek i opakowań. Mnóstwo jest też szklanych butelek, tzw. małpek, które nie są objęte systemem kaucyjnym. Zdarzają się także materiały budowlane, części samochodowe, a nawet… hulajnogi miejskie. Śmieci w rzekach to nie tylko problem estetyczny czy środowiskowy. Każda tona odpadów to koszt dla samorządów i organizacji, który w praktyce oznacza przerzucenie odpowiedzialności z producentów i użytkowników na sektor publiczny i wolontariuszy – słowem: każdego z nas.

 

Organizatorzy Akcji Czysta Odra podkreślają, że z roku na rok rośnie liczba zaangażowanych uczestników, a także liczba lokalnych akcji sprzątaniowych, co nadaje inicjatywie wymiar społeczny.

 

– Wspieramy działania, które pozwalają mieszkańcom wspólnie zadbać o ważne dla nich miejsca. Inspirujemy i motywujemy ludzi to brania odpowiedzialności za stan środowiska, w którym wszyscy żyjemy. A przy okazji dajemy im pretekst do spotkania na świeżym powietrzu, w miłym towarzystwie i przy okazji do zrobienia czegoś pożytecznego dla wspólnego dobra – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole.

 

Nagrody Game Changers zostały wręczone podczas gali we wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. W imieniu inicjatorów i organizatorów akcji nagrodę odebrała Agnieszka Gorzkowicz, z Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
