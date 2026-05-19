Credit Agricole na Pikniku Europejskim w Warszawie
Już po raz trzeci bank Credit Agricole wziął udział w Pikniku Europejskim zorganizowanym w ogrodach Ambasady Francji w Warszawie. Piknik był częścią Nocy Muzeów i jak niemal wszystkie inne atrakcje otwarte dla gości tego dnia przyciągnął tłum zwiedzających.
2026-05-19, 12:22

 

Atrakcji było sporo. Można było zrobić sobie zdjęcie z ambasadorem Francji i porozmawiać z dyplomatami, poznać francuskie szkoły działające w Polsce, czy skosztować oryginalnych specjałów francuskiej kuchni. Były też pokazy francuskiej armii - można było posterować dronem rozpoznawczym, założyć na ramiona wyposażenie komandosa, albo przebiec wojskowy tor sprawnościowy.

 

Credit Agricole wykorzystał tę okazję do promowania swoich ekologicznych przedsięwzięć realizowanych w ramach kampanii #mniejplastiku. Uczestników pikniku bank zapraszał do aktywnego udziału w Akcji Czysta Odra i Akcji Czysta Wisła. Każdy uczestnik pikniku mógł spróbować swoich sił w symulatorze kajaka i popływać w wirtualnej rzeczywistości po morzach i oceanach.

 

Wspólnie z Amundi TFI, bank promował także wiedzę o Marii Skłodowskiej-Curie, genialnej polskiej uczonej, dwukrotnej zdobywczyni nagrody Nobla. Na stoisku można było przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne i dowiedzieć się, w jaki sposób na co dzień korzystamy z wiedzy o chemii.

 

– Jesteśmy bankiem, który przykłada ogromną wagę do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Korzystamy z każdej okazji żeby budować świadomość tego problemu i zmieniać nasze nawyki. A że najprzyjemniej jest uczyć się poprzez zabawę, więc przygotowaliśmy atrakcje, które bardzo spodobały się dzieciom i rodzicom. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.