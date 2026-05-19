Credit Agricole na Pikniku Europejskim w Warszawie

Atrakcji było sporo. Można było zrobić sobie zdjęcie z ambasadorem Francji i porozmawiać z dyplomatami, poznać francuskie szkoły działające w Polsce, czy skosztować oryginalnych specjałów francuskiej kuchni. Były też pokazy francuskiej armii - można było posterować dronem rozpoznawczym, założyć na ramiona wyposażenie komandosa, albo przebiec wojskowy tor sprawnościowy.

Credit Agricole wykorzystał tę okazję do promowania swoich ekologicznych przedsięwzięć realizowanych w ramach kampanii #mniejplastiku. Uczestników pikniku bank zapraszał do aktywnego udziału w Akcji Czysta Odra i Akcji Czysta Wisła. Każdy uczestnik pikniku mógł spróbować swoich sił w symulatorze kajaka i popływać w wirtualnej rzeczywistości po morzach i oceanach.

Wspólnie z Amundi TFI, bank promował także wiedzę o Marii Skłodowskiej-Curie, genialnej polskiej uczonej, dwukrotnej zdobywczyni nagrody Nobla. Na stoisku można było przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne i dowiedzieć się, w jaki sposób na co dzień korzystamy z wiedzy o chemii.

– Jesteśmy bankiem, który przykłada ogromną wagę do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Korzystamy z każdej okazji żeby budować świadomość tego problemu i zmieniać nasze nawyki. A że najprzyjemniej jest uczyć się poprzez zabawę, więc przygotowaliśmy atrakcje, które bardzo spodobały się dzieciom i rodzicom. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.