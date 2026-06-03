Dwie Gwiazdy Bankowości dla Credit Agricole
Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie zdobyliśmy dwie nagrody w konkursie „Gwiazdy Bankowości”.
2026-06-03, 13:23

Zajęliśmy 2. miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami” (w zeszłym roku byliśmy na trzecim miejscu) oraz 3. miejsce w kategorii „Gwiazda ESG” (w zeszłym roku byliśmy czwarci).

- To dla nas kluczowe kategorie – ściśle powiązane z naszą strategią - więc tym bardziej się cieszymy z tych wyróżnień i wysokich pozycji, które w nich zajęliśmy – powiedział odbierając wyróżnienia wiceprezes zarządu Bartłomiej Posnow.

Konkurs „Banking Stars” jest organizowany od 12 lat przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz Boston Consulting Group. Cieszy się on dużym uznaniem w branży bankowej i jest przeprowadzany zgodnie z rygorystycznymi standardami.

Przy tworzeniu rankingu organizatorzy opierają się na trzech źródłach informacji:

    Dane finansowe i biznesowe banków za lata 2024 i 2025;

    Dodatkowe ankiety wypełnione przez banki;

    Ankiety przeprowadzone wśród klientów instytucji finansowych, na podstawie których obliczany jest wskaźnik NPS (Net Promoter Score).

Podczas uroczystej gali nagrody w imieniu naszego banku odebrał wiceprezes zarządu Bartłomiej Posnow. 

 

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Przemysław Przybylski
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