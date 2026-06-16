Promocja dla młodych kinomaniaków w Credit Agricole
Nawet 12 biletów do kina, rabaty na kinowe przekąski i 100 zł premii na start – takie benefity mogą otrzymać młodzi klienci w nowej promocji Credit Agricole i Cinema City.
2026-06-16, 09:02

 W Credit Agricole trwa akcja „Cinema City – promocja dla kinomaniaka”. Najmłodsi klienci banku z kontem JUNIOR lub GO! mogą otrzymać nawet 12 biletów do kina, rabaty do kinowych barów oraz 100 zł premii na start.

– Chcemy pokazać młodym klientom, że bankowość może być prosta, wygodna i jednocześnie powiązana z ich codziennymi zainteresowaniami. Łączymy edukację finansową z rozrywką, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych usług finansowych w naturalny i atrakcyjny sposób – mówi Aneta Słapa, Product Manager w banku Credit Agricole.  

Aby otrzymywać nagrody wystarczy otworzyć konto JUNIOR lub GO!, wyrazić zgodę na oferty marketingowe oraz wykonywać minimum pięć transakcji kartą lub BLIKIEM miesięcznie. Nagrody przyznawane są za miesiące, w których klient spełni wszystkie warunki promocji.

Oferta skierowana jest zarówno do rodziców zakładających dziecku Konto dla Ciebie JUNIOR, jak i nastolatków otwierających Konto dla Ciebie GO!. Promocja obowiązuje do 30 września 2026 roku.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.