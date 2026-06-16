Promocja dla młodych kinomaniaków w Credit Agricole

W Credit Agricole trwa akcja „Cinema City – promocja dla kinomaniaka”. Najmłodsi klienci banku z kontem JUNIOR lub GO! mogą otrzymać nawet 12 biletów do kina, rabaty do kinowych barów oraz 100 zł premii na start.

– Chcemy pokazać młodym klientom, że bankowość może być prosta, wygodna i jednocześnie powiązana z ich codziennymi zainteresowaniami. Łączymy edukację finansową z rozrywką, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych usług finansowych w naturalny i atrakcyjny sposób – mówi Aneta Słapa, Product Manager w banku Credit Agricole.

Aby otrzymywać nagrody wystarczy otworzyć konto JUNIOR lub GO!, wyrazić zgodę na oferty marketingowe oraz wykonywać minimum pięć transakcji kartą lub BLIKIEM miesięcznie. Nagrody przyznawane są za miesiące, w których klient spełni wszystkie warunki promocji.

Oferta skierowana jest zarówno do rodziców zakładających dziecku Konto dla Ciebie JUNIOR, jak i nastolatków otwierających Konto dla Ciebie GO!. Promocja obowiązuje do 30 września 2026 roku.