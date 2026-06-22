Credit Agricole w czołówce Rankingu ESG
Credit Agricole po raz kolejny znalazł się w czołówce „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie”. Bank zajął czwarte miejsce w kategorii Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy oraz dziewiąte w klasyfikacji generalnej. Tym samym bank został uznany za jednego z Sustainability Champions 2026.
2026-06-22, 13:04

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (dawniej Ranking Odpowiedzialnych Firm) jest cenionym na rynku barometrem dojrzałości odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w największych firmach. W tym roku w Rankingu wzięło udział ponad 60 firm, a zainteresowanie udziałem wyraziło prawie 150.

 

Ranking powstaje w oparciu o odpowiedzi i uzasadnienia prezentowane dobrowolnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego. Zawartość ankiety jest corocznie zmieniana, a za dopasowanie do aktualnych wyzwań rynkowych i legislacyjnych odpowiada specjalnie powoływana Rada Naukowa Rankingu ESG.

 

Wyniki ankiety pozwoliły Credit Agricole znaleźć się w ścisłej czołówce instytucji finansowych oraz w czołowej dziesiątce najlepszych firm w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie Bank został uhonorowany tytułem Sustainability Championa 2026.


- Wyniki tego najważniejszego w Polsce rankingu ESG potwierdzają, że jesteśmy firmą, która ESG traktuje jako integralną część wszystkich obszarów swojej działalności. Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, który uwzględnia oczekiwania, wpływ i potrzeby interesariuszy. Wysoka pozycja w rankingu stanowi dla nas silną motywację do dalszego rozwoju działań w obszarze ESG, w szczególności w zakresie wspierania naszych klientów w procesie transformacji energetycznej – komentuje wyniki rankingu Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju i ESG.

 

Ranking od 20 lat organizowany jest przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerami rankingu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerem medialnym jest Rzeczpospolita. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest firma BDO.

 

 

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Przemysław Przybylski
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