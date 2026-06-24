Dobre praktyki Credit Agricole w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Już po raz piętnasty dobre praktyki banku Credit Agricole znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To najważniejsza w Polsce publikacja gromadząca nowatorskie inicjatywy z obszarów zrównoważonego rozwoju i ESG realizowane w największych firmach i instytucjach. Raport przygotowuje nieprzerwanie od 2002 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
2026-06-24, 09:05

Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy miały możliwość zgłoszenia maksymalnie pięciu dobrych praktyk, które mogły być przypisane do odpowiednich standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards), zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Tegoroczna edycja raportu zbiera 932 działań, które podjęło łącznie 263 firm i instytucji.

 

W raporcie znalazło się także pięć inicjatyw zgłoszonych przez Credit Agricole. A są to:

  • Komitet Oceny Ryzyka ESG;
  • PolCA – inteligentna asystentka ds. upraszczania języka w komunikacji z klientami i pracownikami banku;
  • Polityki środowiskowe dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, odpadów i wody;
  • Spotkanie biznesowe „Zielona inwestycja, bezzwrotne dotacje, realne korzyści”;
  • Konferencja "CA Green Day – Inwestuj z nową energią".

 

Raport ten nie tylko pokazuje dobre praktyki wykorzystywane przez firmy w Polsce. Opisane są w nim także najnowsze trendy w ESG i CSR. Wszystkie wymienione działania łączą się z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dzięki raportowi możemy zobaczyć, jaki jest ich poziom wdrażania.

 

W tym roku bank Credit Agricole skoncentrował się na trzech wybranych celach:

  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
  • Działania w dziedzinie klimatu,
  • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

 

Każdą edycję raportu otwierają artykuły i komentarze ekspertek i ekspertów z Polski i zagranicy. W tym roku raport miał premierę podczas 11. Edycji Targów Idei ESG „Big Ideas, Small Steps”, która odbyła się 17 czerwca w Warszawie. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie FOB: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport2025/

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