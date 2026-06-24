Dobre praktyki Credit Agricole w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy miały możliwość zgłoszenia maksymalnie pięciu dobrych praktyk, które mogły być przypisane do odpowiednich standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards), zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Tegoroczna edycja raportu zbiera 932 działań, które podjęło łącznie 263 firm i instytucji.

W raporcie znalazło się także pięć inicjatyw zgłoszonych przez Credit Agricole. A są to:

Komitet Oceny Ryzyka ESG;

PolCA – inteligentna asystentka ds. upraszczania języka w komunikacji z klientami i pracownikami banku;

Polityki środowiskowe dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, odpadów i wody;

Spotkanie biznesowe „Zielona inwestycja, bezzwrotne dotacje, realne korzyści”;

Konferencja "CA Green Day – Inwestuj z nową energią".

Raport ten nie tylko pokazuje dobre praktyki wykorzystywane przez firmy w Polsce. Opisane są w nim także najnowsze trendy w ESG i CSR. Wszystkie wymienione działania łączą się z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dzięki raportowi możemy zobaczyć, jaki jest ich poziom wdrażania.

W tym roku bank Credit Agricole skoncentrował się na trzech wybranych celach:

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,

Działania w dziedzinie klimatu,

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.

Każdą edycję raportu otwierają artykuły i komentarze ekspertek i ekspertów z Polski i zagranicy. W tym roku raport miał premierę podczas 11. Edycji Targów Idei ESG „Big Ideas, Small Steps”, która odbyła się 17 czerwca w Warszawie. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie FOB: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport2025/