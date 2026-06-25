Jedziesz na urlop? Weź ze sobą kartę kredytową maXima i zyskuj

- Sezon urlopowy nabiera tempa. Właśnie teraz planujemy krajowe i zagraniczne wyjazdy, kupujemy bilety, rezerwujemy noclegi i częściej korzystamy z płatności bezgotówkowych. Dlatego warto znaleźć kartę, z którą dodatkowo można zyskać przy takich transakcjach . A taką kartą jest maXima – podkreśla Justyna Gortatowska z Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych w banku Credit Agricole.

Karta maXima zupełnie na nowo definiuje pojęcie i funkcje karty kredytowej. Tym, co odróżnia maXimę od innych podobnych produktów jest abonament. Użytkownik płaci jedną stałą opłatę miesięcznie i dzięki temu może korzystać z odnawialnego limitu z 54-dniowym okresem bezodsetkowym oraz pakietu dodatkowych benefitów.

- Możemy wybierać pomiędzy pakietem Podstawowym (10 zł miesięcznie), który doskonale sprawdza się podczas codziennych zakupów, a pakietem Premium (19 zł miesięcznie), skrojonym dla osób kochających podróże. Każdy użytkownik karty może w każdej chwili samodzielnie zmienić pakiet w aplikacji – wyjaśnia Justyna Gortatowska.

Użytkownicy karty mogą co miesiąc dostać do 20 zł zwrotu w pakiecie Podstawowym i 30 zł zwrotu w pakiecie Premium – to więcej, niż wynosi miesięczna opłata. W obu pakietach klient zyskuje darmowe przewalutowania i korzystne kursy walut bez prowizji banku. Dodatkowo może liczyć na 2 proc. zwrotu za zakupy w sklepach popularnych marek (np. w największej w Polsce sieci sklepów spożywczych). Użytkownicy Premium zyskują dodatkowo 1 proc. zwrotu za zakupy w liniach lotniczych, na stacjach benzynowych, za przejazdy taksówkami oraz rezerwacje noclegów na popularnym portalu podróżniczym. Otrzymują również ubezpieczenie, które obejmuje m.in. koszty leczenia, utratę bagażu i opóźnienia lotu, a także dwie darmowe wypłaty gotówki (do 500 zł każda) w każdym okresie rozliczeniowych z bankomatów na całym świecie.

Co więcej, do końca czerwca klienci mogą skorzystać z dwóch promocji:

Słoneczna maXima – dla nowych klientów, którzy od co najmniej 12 miesięcy nie mieli karty kredytowej Visa lub Mastercard: maXima, Gold lub Silver lub Visa Standard.

Podróżna maXima – dla klientów, którzy nie posiadali karty maXima przez ostatnich 12 miesięcy, ale mogli lub mogą korzystać z innych kart kredytowych (Visa lub Mastercard: Gold, Silver, Visa Standard).

Gdy klienci spełnią warunki promocji, mogą otrzymać karty podarunkowe Allegro o łącznej wartości nawet 250 zł. Promocja jest dostępna do 30 czerwca. Można z niej skorzystać w placówkach banku, przez infolinię lub przez formularz kontaktowy na stronie banku.

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