Kredyt hipoteczny w Credit Agricole? Wniosek złożysz bez wychodzenia z domu
W Credit Agricole klienci mogą złożyć wniosek o kredyt hipoteczny online, bez wychodzenia z domu. Dzięki zdalnemu procesowi większość formalności można załatwić wygodnie przez internet, korzystając jednocześnie ze wsparcia doradców banku.
2026-06-29, 09:08

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny nie musi być trudne. W Credit Agricole klienci mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w Credit Agricole w wygodny, zdalny sposób. Bank umożliwia złożenie wniosku online oraz przesłanie niezbędnych dokumentów za pośrednictwem specjalnego formularza. Wystarczy wejść na stronę: wnioski.credit-agricole.pl

 

Zdalny proces został zaprojektowany tak, aby ułatwić klientom przejście przez kolejne etapy ubiegania się o finansowanie. W pierwszej kolejności klient wypełnia formularz. Po załączeniu dokumentów dochodowych, analityk banku określa zdolność kredytową. W ten sposób klient wie, jaką kwotę może otrzymać na finansowanie wybranej nieruchomości.

 

Formularz może złożyć jedna osoba w imieniu pozostałych kredytobiorców (maks. cztery osoby). Wniosek online można złożyć na wszystkie dostępne w ofercie cele kredytowe. Po wypełnieniu wniosku i załączeniu  dokumentów dotyczących nieruchomości trafia on do analizy kredytowej. Klient może na bieżąco śledzić status swojej sprawy, uzupełniać ewentualne braki oraz otrzymywać informacje o kolejnych krokach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

 

Wprowadzając możliwość złożenia wniosku o kredyt hipoteczny online, chcieliśmy przede wszystkim ułatwić klientom przejście przez jeden z najważniejszych procesów finansowych w ich życiu. Dziś coraz więcej osób oczekuje wygodnych i intuicyjnych rozwiązań cyfrowych, dlatego umożliwiamy załatwienie większości formalności bez wychodzenia z domu. Jednocześnie na każdym etapie klienci mogą liczyć na wsparcie naszych ekspertów hipotecznych – mówi Małgorzata Lener, product manager ds. produktów hipotecznych.

 

W trakcie wypełniania wniosku klient może w dowolnym momencie przerwać proces i wrócić do niego później. Może także skorzystać ze wsparcia doradcy w placówce lub eksperta hipotecznego przez telefon. Jedynym etapem wymagającym osobistej wizyty pozostaje podpisanie umowy kredytowej. Więcej informacji o kredycie hipotecznym oraz procesie zdalnego wnioskowania można znaleźć na stronie: credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne.

 

 

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Przemysław Przybylski
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