Credit Agricole nagradza przedsiębiorców – nawet 4 900 zł za konto firmowe

Nowa propozycja banku Credit Agricole łączy prostotę codziennego bankowania z realnymi benefitami finansowymi dla przedsiębiorców. Oferta premiuje aktywności klientów firmowych w zakresie użytkowania konta i korzystania z dodatkowych rozwiązań wspierających rozwój firmy.

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to fundament polskiej przedsiębiorczości. W nowej ofercie chcieliśmy odpowiedzieć na ich realne potrzeby w zakresie codziennego zarządzania finansami i rozwoju działalności. Stawiamy na proste zasady, wymierne korzyści i wsparcie, które przedsiębiorca faktycznie dostrzeże w swoim biznesie – mówi Filip Kaczmarek, dyrektor Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w banku Credit Agricole.

Przedsiębiorcy, którzy otworzą rachunek firmowy (Solista Biznes, Sonata Biznes lub Symfonia Biznes), mogą przez rok korzystać z konta i bankowości elektronicznej bez opłat. Za wydatki poniesione kartą debetową przypisaną do konta firmowego Credit Agricole zwraca do 5 proc. transakcji, maksymalnie po 150 zł miesięcznie przez pierwszy rok (warunek - minimum trzy transakcje w miesiącu). Ponadto bank premiuje realizację przelewów do urzędu skarbowego i ZUS – klient otrzyma bonus o wysokości 50 zł raz w miesiącu, czyli w sumie nawet do 600 zł przez rok. Łączna wartość tych benefitów może sięgnąć 2 400 zł.

Credit Agricole przewidział dodatkowe premie dla klientów, którzy zdecydują się na pozyskanie dodatkowego finansowania swojej działalności. Zawarcie umowy kredytowej w ciągu roku od otwarcia konta na kwotę minimum 120 tys. zł oznacza bonus w wysokości 2000 zł. Dla klientów, którzy posiadają już leasing w EFL lub dopiero z niego skorzystają, przewidziany jest bonus w wysokości 500 zł. Wystarczy tylko spłacić minimum trzy raty leasingowe z nowo otwartego konta firmowego i utrzymać czynny rachunek przez co najmniej pół roku.

Uzupełnieniem propozycji jest wsparcie klientów, którzy chcą obsługiwać płatności bezgotówkowe. Klienci mogą skorzystać z terminala płatniczego bez opłat przez 24 miesiące. W ten sposób mogą zaoszczędzić nawet do 900 zł. Oferta promocyjna Credit Agricole pomaga zatem prowadzić biznes w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem aktualnych trendów w płatnościach w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

– Zależało nam na tym, by przedsiębiorcy zobaczyli realne przełożenie swoich codziennych decyzji na konkretne korzyści finansowe. Postawiliśmy na prosty mechanizm: korzystasz z konta, rozwijasz firmę i automatycznie zyskujesz. Minimum formalności, maksimum wartości – dodaje Anna Dutkiewicz, senior product manager w Pionie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu.

Bank Credit Agricole od lat wspiera polskie firmy i dostarcza nowoczesnych usług finansowych w ramach ekosystemu dla przedsiębiorców. Klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać ze Strefy Biznesu, nowatorskiego hubu z usługami dodatkowymi, jak księgowość czy pakiety medyczne. Promocja, w której można zyskać bonus pieniężny o wysokości nawet 4 900 zł potrwa do 31 grudnia 2026 r.