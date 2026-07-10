Credit Agricole zaprasza do placówki flagowej we Wrocławiu

Nowa przestrzeń w dobrze znanej lokalizacji

To już druga – po Warszawie – placówka flagowa banku Credit Agricole. Mieści się na parterze biurowca Aquarius Business House, przy ul. Swobodnej 1, zaraz przy dworcu głównym PKP i jednocześnie w sąsiedztwie galerii handlowej Wroclavia.

- Stworzyliśmy miejsce w dobrym klimacie, inspirowane naturą. Tężnia solankowa, zaokrąglone przestrzenie i meble, miękkie tkaniny i ciepłe kolory. To wszystko tworzy przytulną i przyjazną atmosferę do rozmów o finansach – mówi Kamila Jakubowska, menadżerka ds. Komunikacji Marketingowej w banku Credit Agricole.

Relaks i biznes

Wyjątkową atrakcją oddziału jest najprawdziwsza tężnia solankowa – jak w Ciechocinku, otoczona wysoką „zieloną” ścianą z żywymi roślinami. Żywa zieleń i kapiąca po gałęziach tarniny solanka sprawiają, że można się tu poczuć jak w ogrodzie. Powietrze jest oczyszczone i nawilżone, wygodne fotele, kawa – można się doskonale zrelaksować.

No, ale do banku nie chodzimy przecież po to, by się relaksować, tylko załatwiać ważne finansowe sprawy. Credit Agricole ma tego świadomość.

– Przede wszystkim nasz nowy oddział mieści się w sporym lokalu, więc mamy dużo miejsca i na poczekalnię i na rozmowy z klientami. Ważne rozmowy prowadzimy w zamykanych gabinetach, więc gwarantujemy najwyższy poziom poufności. Doradcy mają się przede wszystkim skupiać na budowaniu relacji i oferować klientom najlepsze rozwiązania. Same korzyści – wyjaśnia rzecznik banku Przemysław Przybylski.

Klienci pokochają

Oddział jest oczywiście w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Swobodnie wjadą do niego osoby na wózkach, wszystkie urządzenia samoobsługowe wyposażone są w pady dla niewidomych, a niedosłyszący klienci mogą korzystać z pętli indukcyjnych.

– Ta placówka jest wizytówką naszego banku. Dlatego przy jej projektowaniu nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Wybraliśmy rozwiązania, które najlepiej służą komfortowi klientów, a równocześnie wpisują się w filozofię banku skupionego na człowieku i podkreślają nasze prośrodowiskowe zaangażowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i jestem pewna, że nasi klienci też pokochają to miejsce – mówi Beata Matuszewska, starszy architekt Credit Agricole.

Wyjątkową placówkę banku można odwiedzać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9-18.