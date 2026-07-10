Credit Agricole zaprasza do placówki flagowej we Wrocławiu
Takiego miejsca jeszcze we Wrocławiu nie było. Przy ul. Swobodnej 1 powstał bank, w którym rozmowy o pieniądzach prowadzi się tuż obok najprawdziwszej tężnii solankowej, a kredyty i lokaty załatwia się przy kawie.
2026-07-10, 08:44

Nowa przestrzeń w dobrze znanej lokalizacji

To już druga – po Warszawie – placówka flagowa banku Credit Agricole. Mieści się na parterze biurowca Aquarius Business House, przy ul. Swobodnej 1, zaraz przy dworcu głównym PKP i jednocześnie w sąsiedztwie galerii handlowej Wroclavia.

 

- Stworzyliśmy miejsce w dobrym klimacie, inspirowane naturą. Tężnia solankowa, zaokrąglone przestrzenie i meble, miękkie tkaniny i ciepłe kolory. To wszystko tworzy przytulną i przyjazną atmosferę do rozmów o finansach – mówi Kamila Jakubowska, menadżerka  ds. Komunikacji Marketingowej w banku Credit Agricole.

 

Relaks i biznes

Wyjątkową atrakcją oddziału jest najprawdziwsza tężnia solankowa – jak w Ciechocinku, otoczona wysoką „zieloną” ścianą z żywymi roślinami. Żywa zieleń i kapiąca po gałęziach tarniny solanka sprawiają, że można się tu poczuć jak w ogrodzie. Powietrze jest oczyszczone i nawilżone, wygodne fotele, kawa – można się doskonale zrelaksować.

No, ale do banku nie chodzimy przecież po to, by się relaksować, tylko załatwiać ważne finansowe sprawy. Credit Agricole ma tego świadomość.

 

Przede wszystkim nasz nowy oddział mieści się w sporym lokalu, więc mamy dużo miejsca i na poczekalnię i na rozmowy z klientami. Ważne rozmowy prowadzimy w zamykanych gabinetach, więc gwarantujemy najwyższy poziom poufności. Doradcy mają się przede wszystkim skupiać na budowaniu relacji i oferować klientom najlepsze rozwiązania. Same korzyści – wyjaśnia rzecznik banku Przemysław Przybylski.

 

Klienci pokochają

Oddział jest oczywiście w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Swobodnie wjadą do niego osoby na wózkach, wszystkie urządzenia samoobsługowe wyposażone są w pady dla niewidomych, a niedosłyszący klienci mogą korzystać z pętli indukcyjnych.

 

Ta placówka jest wizytówką naszego banku. Dlatego przy jej projektowaniu nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Wybraliśmy rozwiązania, które najlepiej służą komfortowi klientów, a równocześnie wpisują się w filozofię banku skupionego na człowieku i podkreślają nasze prośrodowiskowe zaangażowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i jestem pewna, że nasi klienci też pokochają to miejsce – mówi Beata Matuszewska, starszy architekt Credit Agricole.

 

Wyjątkową placówkę banku można odwiedzać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9-18.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.