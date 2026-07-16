Bankuj bezpieczniej z Credit Agricole. Nowa funkcja w CA24 Mobile

Nowa zakładka została zaprojektowana jako centrum zarządzania bezpieczeństwem. Klient w jednym miejscu otrzymuje prostą informację o poziomie ochrony swojego konta oraz podpowiedzi, jakie działania warto podjąć, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć pieniądze i dane. Jeśli dojdzie do próby oszustwa, w tym miejscu można kompleksowo zarządzić bezpieczeństwem swoich pieniędzy. Po kliknięciu w przycisk „Zareaguj na zagrożenie” można zgłosić nieautoryzowaną transakcję, zablokować czasowo kartę, zastrzec ją czy zmienić PIN.

– Cyberprzestępcy nieustannie udoskonalają metody działania. Dlatego rozwijamy rozwiązania, dzięki którym możemy jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo naszych klientów. Zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym użytkownicy nie tylko sprawdzą, z jakich zabezpieczeń już korzystają, ale również otrzymają jasne wskazówki, jak zwiększyć poziom ochrony oraz jak reagować na próby oszustwa – podkreśla Łukasz Warachim, Digital Banking Product Owner w Credit Agricole.

Z poziomu zakładki „Bezpieczeństwo” można włączyć pięć dodatkowych funkcji, które zwiększają bezpieczeństwo konta. Pierwszą z nich jest automatyczna ochrona aplikacji, która wykrywa podejrzane działania i blokuje próby ataków w czasie rzeczywistym. Kolejną opcją jest dodatkowa ochrona, czyli weryfikacja behawioralna, która reaguje na nietypowe zachowania na koncie klienta. Klienci mogą także aktywować autoryzację mobilną do zatwierdzania operacji w CA24 eBank, logowanie biometryczne z wykorzystaniem funkcji dostępnych w smartfonie, takich jak odcisk palca czy Face ID, oraz powiadomienia push o najważniejszych zdarzeniach dotyczących konta i kart.

Nowa zakładka „Bezpieczeństwo” jest dostępna w najnowszej wersji aplikacji CA24 Mobile. Użytkownicy znajdą ją po zalogowaniu się do swojego konta i wejściu w profil klienta, który znajduje się w lewym, górnym rogu aplikacji.