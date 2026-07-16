Wakacje na rowerze? Kup sprzęt na raty z Credit Agricole z ubezpieczeniem gratis

Dziewięć dni – tyle potrzeba, by rowerem przejechać 550 km wzdłuż całego polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Z kolei w sześć dni można pokonać dystans około 300 km wokół Mazur. Na taką wyprawę warto zabrać ze sobą niezawodny sprzęt, który pozwoli w pełni cieszyć się odpoczynkiem. Coraz więcej osób wybiera nowoczesne, droższe rowery, których zakup wiąże się z większym wydatkiem. Dlatego klienci coraz częściej sięgają po finansowanie ratalne.

– Rower to idealny towar na raty – z jednej strony bardzo potrzebny, z drugiej często zbyt kosztowny, by kupić go jednorazowo – mówi Agata Bałaj, dyrektorka Biura Animacji Sieci Partnerskiej w Credit Agricole. – Dodatkową wartością dla klientów są rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo takiego zakupu.

Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta banku Credit Agricole. Klienci kupujący rower, hulajnogę elektryczną lub inne urządzenie transportu osobistego na raty otrzymują ubezpieczenie od kradzieży na 12 miesięcy bez dodatkowych opłat. W przypadku utraty sprzętu klient otrzyma zwrot jego wartości. Ubezpieczenie przyznawane jest automatycznie i nie ma konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów czy kupowania osobnej polisy. Dzięki temu cały proces zakupowy jest prosty i wygodny.

Oferta ratalna Credit Agricole od lat cieszy się wysoką popularnością wśród klientów. W tym roku bank po raz dziewiąty zdobył złote godło Konsumenckiego Lidera Jakości. W badaniu, w którym wzięło ponad 16 tys. osób, klienci wyróżnili Credit Agricole za dobrą ofertę, szybką decyzję kredytową i minimum formalności. Respondenci zwrócili uwagę również na to, że bank dba o swoich klientów i ma wdrożone skuteczne procedury bezpieczeństwa danych.

Rosnąca liczba rowerów na ulicach pokazuje, że zmienia się styl życia Polaków. Jednocześnie coraz większe znaczenie ma nie tylko sam zakup, ale także ochrona sprzętu. Połączenie finansowania ratalnego z ubezpieczeniem od kradzieży pozwala klientom korzystać z roweru z większym poczuciem bezpieczeństwa – w wakacje i na co dzień.