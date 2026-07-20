Klienci Prime w Credit Agricole załatwią sprawy przez wideo

Wideorozmowa to nowa funkcja w aplikacji CA24 Mobile dostępna wyłącznie dla klientów Prime w Credit Agricole. Aby porozmawiać z doradcą, klient wybiera dogodny dla siebie termin z terminarza dostępnego w aplikacji. Spotkanie może również zostać zaproponowane przez doradcę, jednak wymaga to akceptacji klienta. Do rozmowy można dołączyć bezpośrednio z poziomu aplikacji

- Mimo cyfryzacji bankowości i rozwoju kanałów zdalnych, klienci nadal potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem. Bezpośrednia rozmowa jest istotnym elementem budowania silnej i długotrwałej relacji i zaufania. Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów Prime i udostępniamy im możliwość kontaktu z doradcą twarzą w twarz, ale bez konieczności odwiedzania placówki banku – wyjaśnia Maria Stępień, senior segment manager w Credit Agricole.

W trakcie spotkania doradca ma dostęp do pełnego obrazu relacji klienta z bankiem i może na bieżąco prezentować informacje na ekranie aplikacj – na przykład stan oszczędności czy zobowiązań klienta. Dzięki temu obie strony mogą wspólnie analizować sytuację. To pozwala prowadzić rozmowę w oparciu o rzeczywiste dane i potrzeby. Takie spotkanie jest zbliżone do konsultacji w oddziale, przy zachowaniu wygody kanału zdalnego.

Co istotne, rozmowa nie kończy się na konsultacji. Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z wybranego produktu lub usługi, może to zrobić w czasie tego spotkania. W ten sposób otworzy lokatę, ubezpieczy się czy dostanie kredyt, a jeśli wymagane jest podpisanie dokumentów, zrobi to od razu w CA24 Mobile lub CA24 eBank.

Wideorozmowy są jednym z elementów ekosystemu usług dostępnych dla klientów Prime, którego celem jest zapewnienie wygodnej i spersonalizowanej obsługi. Oprócz dostępu do dedykowanego doradcy klienci mogą korzystać także z dodatkowych usług wspierających ich na co dzień i podczas podróży.

- Aktualnie wiele osób wyjeżdża na długo wyczekiwane wakacje. Dzięki naszej karcie debetowej do Konta dla Ciebie Prime, podróże stają się jeszcze przyjemniejsze – dodaje Maria Stępień.

Karta Visa Signature, dostępna w ramach Konta dla Ciebie Prime, oferuje m.in. dostęp do saloników lotniskowych w programie Priority Pass, usługę Fast Track na wybranych lotniskach oraz wsparcie Concierge pomagające w organizacji podróży i codziennych spraw.