Credit Agricole rozwija cyfrową sprzedaż ubezpieczeń. Pakiet na Wypadki dostępny w aplikacji CA24 Mobile

Coraz więcej klientów oczekuje możliwości samodzielnego korzystania z usług finansowych – szybko, wygodnie i bez konieczności wizyty w placówce. Dotyczy to również ubezpieczeń. Rozwój cyfrowych kanałów obsługi jest jednym z najważniejszych kierunków zmian na rynku ubezpieczeniowym. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Accenture „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, 39 proc. klientów deklaruje, że korzystało wcześniej z cyfrowych kanałów obsługi swojego ubezpieczyciela, a wśród najmłodszych klientów odsetek ten wynosi już 61 proc.

– Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki klienci korzystają z usług finansowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja mobilna staje się dziś naturalnym miejscem, w którym klienci nie tylko sprawdzają swoje finanse, ale również korzystają z dodatkowych usług. Dlatego rozwijamy CA24 Mobile jako kompleksowy kanał codziennej obsługi – taki, który pozwala klientom samodzielnie wybierać rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, również w obszarze ochrony ubezpieczeniowej – mówi Anna Okólska, Digital Bancassurance Product Owner w banku Credit Agricole.

Pakiet na Wypadki to indywidualne ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje m.in. złamania, skręcenia oraz inne uszkodzenia ciała, a także całkowitą i trwałą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji będącą skutkiem wypadku.

Ubezpieczenie można kupić zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. Klienci mają do wyboru trzy warianty ochrony dla osób dorosłych: Podstawowy, Rozszerzony oraz Maksymalny, a także specjalny wariant przygotowany z myślą o dzieciach. Wszystkie warianty ubezpieczenia można dokładnie prześledzić, dzięki nowej funkcji – porównywarce. Klient zobaczy wszystkie dostępne opcje, może porównać ich zakres i koszt, a następnie wybrać ten wariant, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 300 tys. zł. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu. W ramach Pakietu na Wypadki klienci mogą otrzymać m.in. wsparcie assistance oraz pokrycie kosztów związanych ze sprzętem ortopedycznym czy rehabilitacją. Ochronę można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Pakiet na Wypadki dostępny jest już od 75 groszy dziennie. Zakup ubezpieczenia odbywa się bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile – od zapoznania się z ofertą, przez wybór wariantu, aż po zawarcie umowy.

Szkodę można zgłosić na stronie: ca-ubezpieczenia.pl/obsluga/zgloszenie-szkody. Do wyboru jest również opcja zgłoszenia szkody telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333, w wiadomości e-mail, na adres: szkoda@ca-ubezpieczenia.pl lub pisemnie. Rozpatrywanie takiego zgłoszenia potrwa do 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.