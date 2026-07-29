Credit Agricole rozwija cyfrową sprzedaż ubezpieczeń. Pakiet na Wypadki dostępny w aplikacji CA24 Mobile
Klienci Credit Agricole mogą już kupić Pakiet na Wypadki bezpośrednio w aplikacji mobilnej CA24 Mobile. To kolejny krok banku w rozwoju cyfrowych kanałów obsługi. Pakiet na Wypadki jest piątym produktem ubezpieczeniowym dostępnym w aplikacji – po Pomocy dla Ciebie, Pakiecie Dom, Pakiecie Życie oraz Pakiecie Moto.
2026-07-29, 13:08

Coraz więcej klientów oczekuje możliwości samodzielnego korzystania z usług finansowych – szybko, wygodnie i bez konieczności wizyty w placówce. Dotyczy to również ubezpieczeń. Rozwój cyfrowych kanałów obsługi jest jednym z najważniejszych kierunków zmian na rynku ubezpieczeniowym. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Accenture „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, 39 proc. klientów deklaruje, że korzystało wcześniej z cyfrowych kanałów obsługi swojego ubezpieczyciela, a wśród najmłodszych klientów odsetek ten wynosi już 61 proc.

 

 – Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki klienci korzystają z usług finansowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja mobilna staje się dziś naturalnym miejscem, w którym klienci nie tylko sprawdzają swoje finanse, ale również korzystają z dodatkowych usług. Dlatego rozwijamy CA24 Mobile jako kompleksowy kanał codziennej obsługi – taki, który pozwala klientom samodzielnie wybierać rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, również w obszarze ochrony ubezpieczeniowej – mówi Anna Okólska, Digital Bancassurance Product Owner w banku Credit Agricole.

 

Pakiet na Wypadki to indywidualne ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje m.in. złamania, skręcenia oraz inne uszkodzenia ciała, a także całkowitą i trwałą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji będącą skutkiem wypadku.

 

Ubezpieczenie można kupić zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. Klienci mają do wyboru trzy warianty ochrony dla osób dorosłych: Podstawowy, Rozszerzony oraz Maksymalny, a także specjalny wariant przygotowany z myślą o dzieciach. Wszystkie warianty ubezpieczenia można dokładnie prześledzić, dzięki nowej funkcji – porównywarce. Klient zobaczy wszystkie dostępne opcje, może porównać ich zakres i koszt, a następnie wybrać ten wariant, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.  

 

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 300 tys. zł. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu. W ramach Pakietu na Wypadki klienci mogą otrzymać m.in. wsparcie assistance oraz pokrycie kosztów związanych ze sprzętem ortopedycznym czy rehabilitacją. Ochronę można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Pakiet na Wypadki dostępny jest już od 75 groszy dziennie. Zakup ubezpieczenia odbywa się bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile – od zapoznania się z ofertą, przez wybór wariantu, aż po zawarcie umowy.

Szkodę można zgłosić na stronie: ca-ubezpieczenia.pl/obsluga/zgloszenie-szkody. Do wyboru jest również opcja zgłoszenia szkody telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333, w wiadomości e-mail, na adres: szkoda@ca-ubezpieczenia.pl lub pisemnie. Rozpatrywanie takiego zgłoszenia potrwa do 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

KONTAKT / AUTOR
Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
71 377 83 55
+48 519 019 041
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Credit Agricole Bank Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.