Ukazał się Raport ESG Credit Agricole za 2025 rok

Bank Credit Agricole opublikował Raport ESG, w którym opisuje swoje działania w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu zarządczego (ESG). Dokument obejmuje działalność banku w 2025 roku. Rozpoczyna go wywiad z Bernardem Muselet, Senior Country Officerem i I wiceprezesem zarządu, oraz Piotrem Kwiatkowskim, prezesem zarządu, którzy podsumowują miniony rok i przedstawiają plany ESG na kolejne lata.

Raport został podzielony na siedem obszarów odpowiedzialności społecznej zgodnie z normą ISO 26000. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów zatytułowane zostały kolejne działy raportu.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards. Zawiera on także analizę ryzyk i szans klimatycznych zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) oraz analizę ryzyk związanych z naturą w oparciu o zalecenia TNFD (Task Force on Nature-Related Financial Disclosures). Raport obejmuje również rozszerzone ujawnienia zgodne z Taksonomią UE, w tym wskaźniki GAR.

W przygotowanie raportu zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z różnych obszarów banku. To dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i współpracy powstało kompleksowe opracowanie, które rzetelnie pokazuje podejście banku Credit Agricole do zrównoważonego rozwoju.

„Zrównoważony rozwój to dla nas konkretne działania - decyzje podejmowane na co dzień, które wspierają naszych klientów, pracowników i otoczenie” - mówi Ewa Deperas‑Jarczewska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju i ESG, które koordynuje przygotowanie Raportu.

Raport jest dostępny w dwóch wersjach językowych jako praktyczny, interaktywny PDF, przygotowany zgodnie z zasadami prostego języka.

Raport można pobrać na stronie: https://www.credit-agricole.pl/esg-raporty

Bank Credit Agricole korzysta z prawa do zwolnienia z obowiązku raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Informacje o banku związane z tą dyrektywą są dostępne w sprawozdaniu Grupy Crédit Agricole S.A.