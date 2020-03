Płać kartą i telefonem bez PIN do 100 zł

Od 20 marca kwota dla transakcji bezgotówkowych, która nie wymaga zatwierdzenia kodem PIN zwiększa się z 50 do 100 zł. Zmiana dotyczy wszystkich kart płatniczych oraz kredytowych i obejmie około 85 proc. wszystkich płatności dokonywanych przez klientów kartą lub smartfonem.

- Zwiększamy w ten sposób wygodę dla klientów w codziennych płatnościach, a także dbamy o bezpieczeństwo. Im rzadziej dotykamy terminali płatniczych, tym łatwiej zachować higienę rok, a więc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa – wyjaśnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Zmiana technicznie musi być wprowadzona na terminalach płatniczych w sklepach i punktach usługowych. Może to zająć jakiś czas. Oznacza to że nie we wszystkich miejscach wyższy limit płatności bez PIN będzie dostępny natychmiast.

Użytkownicy kart Mastercard nie muszą nić robić. Jeśli terminal będzie miał już zmienione limity, transakcje zbliżeniowe do 100 zł nie będą wymagały wpisania PIN-u. Użytkownicy kart Visa muszą zrobić pierwszą transakcję kartą (stykową tj. plastikiem z włożeniem karty do urządzenia) - w sklepie na dowolną kwotę lub w bankomacie (wypłata gotówki lub sprawdzenie salda) z użyciem PIN-u. Co ważne: transakcja musi być skuteczna, tzn. zaakceptowana przez bank. Po tym płatności zbliżeniowe do 100 zł nie będą wymagały potwierdzenia PIN-em.

Użytkownicy kart Visa i Mastercard w portfelu Google Pay – w terminalach, w których będą już zmienione limity transakcji do 100 zł nie będą musieli wpisywać PIN-u. Natomiast użytkownicy kart Visa i Mastercard w portfelu Apple Pay nadal każdą transakcję, bez względu na kwotę, muszą potwierdzać przez Touch ID lub Face ID.

Klienci banku Credit Agricole, którzy na swoich kartach wyłączyli możliwość zbliżeniowych płatności, a chcą ją przywrócić, mogą to zrobić telefonicznie pod numerem 19 019.