Otwórz konto w Credit Agricole bez wychodzenia z domu

Proces otwierania konta jest całkowicie zdalny i zajmuje nie więcej niż kwadrans. Wystarczy ściągnąć na telefon aplikację CA24 Otwórz Konto. Po uruchomieniu, aplikacja poprosi klienta o zweryfikowanie tożsamości: trzeba zeskanować dowód osobisty, a następnie zrobić sobie zdjęcie. Wymagane jest podanie również kilku ważnych informacji, m.in. adresu e-mail, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego. Etap podpisania umowy również odbywa się zdalnie – klient wpisuje kod PIN przesłany na jego telefon.

- Po spełnieniu kilku prostych warunków, opłata za prowadzenie takiego konta wynosi 0 zł, klient nic nie płaci również za wielowalutową kartę do konta, wypłatę z wszystkich bankomatów w Polsce oraz za przelewy przez Internet. Dodatkowo, osoby, które w kwietniu założą nowe konto i będą aktywnie korzystać z płatności mobilnych, lub uruchomią usługę CAsaver, mogą dostać premię w wysokości do 200 zł – zachęca Grzegorz Górski, dyrektor Pionu Zarządzania Produktami i Segmentami.

Credit Agricole umożliwia również w łatwy sposób zaciągnięcie kredytu gotówkowego – również zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Wystarczy kontakt telefoniczny z pracownikiem banku i wejście na stronę internetową banku, gdzie w szybki sposób wybierzemy kwotę kredytu (od 1000 do 100000 zł) oraz okres spłaty. Uzupełnienie danych szczegółowych umożliwia otrzymanie szybkiej decyzji kredytowej (może się zdarzyć decyzja odmowna). Umowa przesyłana jest na skrzynkę klienta w bankowości internetowej i wystarczy zatwierdzić ją kodem z SMS-a.

- Łatwy proces zdalnego otwierania konta i zaciągania kredytu, to nasze kolejne inicjatywy pomagające przetrwać trudny okres epidemii. Aplikację CA24 Otwórz Konto uruchomiliśmy już pod koniec ubiegłego roku, a teraz okazuje się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Klienci bardzo dobrze przyjmują tę nowość i chętnie dołączają do nas właśnie teraz – kiedy nie mogą wychodzić z domu. Myślę, że mają więcej czasu na myślenie o uporządkowaniu domowych finansów. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry czas na takie decyzje – ocenia Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Tu można obejrzeć film wyjaśniający, jak działa aplikacja CA24 Otwórz Konto:

https://www.youtube.com/watch?v=Exw0h6cflnE&feature=youtu.be