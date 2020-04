W Klubie Rabatowym banku Credit Agricole klienci od lat korzystają z rabatów i wyjątkowych ofert w blisko 10 tys. punktów handlowo-usługowych. Teraz, w tym szczególnym i trudnym dla wszystkich czasie, bank wraz wybranymi Partnerami klubu przygotował specjalną ofertę w sklepach internetowych. Pod uwagę wziął większość potrzeb zakupowych klientów proponując trzy atrakcyjne pakiety: kulinarny, domowy oraz rozrywka. Dzięki temu można taniej zrobić zakupy w takich sklepach jak: RTV EURO AGD, CoffeeDesk.pl, Answear.com, Multikurs.pl; Woblink.com.

Promocyjne oferty dostępne są do końca kwietnia. Codziennie pojawia się także tzw. Super Okazja – czyli wyjątkowo atrakcyjna limitowana oferta (np. 15 zł do Pyszne.pl, 10 zł na Merlin.com, 30 zł w H&M czy pierwszy miesiąc abonamentu na Empik GO). Oferty dostępne są na www.klubrabatowy.pl oraz w nowej aplikacji klubu, informacje o rabatach można znaleźć na stronie link do wsparcia dla Ciebie.

Specjalne oferty w Klubie Rabatowym to kolejne działania, które w czasie epidemii bank Credit Agricole prowadzi pod hasłem „Wsparcie dla Ciebie”. Proponuje on klientom m.in. 1 proc. zwrotu za płatności kartą kredytową w internecie oraz zakupy na raty 0% w niemal 400 internetowych sklepach partnerskich. Cały czas bank umożliwia również zawieszenie spłaty rat kredytów konsumenckich, hipotecznych i firmowych.

Wszystkie szczegóły pakietu „Wsparcie dla Ciebie” opisane są na stronie internetowej Wsparcie dla Ciebie. Tam również można znaleźć informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej dla klientów banku. Wszystkie inne użyteczne informacje związane z bezpiecznym bankowaniem można również znaleźć na dedykowanej stronie.

Credit Agricole Bank Polska jest częścią stabilnej, bezpiecznej grupy finansowej, jednej z 10 największych na świecie, która działa w 47 krajach i obsługuje ponad 51 mln osób.

