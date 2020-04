Płać jednym ruchem ręki z Credit Agricole

- Mimo stanu epidemii stale pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań przydatnych dla naszych klientów. Systemy Fitbit i Garmin ułatwiają codzienne zakupy i ograniczają ryzyko zarażenia koronawirusem, więc bardzo się cieszymy, że możemy je udostępnić właśnie teraz, w tym trudnym czasie – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Fitbit Pay i Garmin Pay to prosty, wygodny i bezpieczny sposób płacenia w sklepach lub wypłacania gotówki z bankomatów za pomocą tzw. urządzeń ubieralnych marki Fitbit lub Garmin. Najczęściej wykorzystywane są do tego zegarki smartwatch lub opaski smartband.

W niewielkim urządzeniu noszonym na ręce zapisywany jest tzw. token, który zabezpiecza dane karty płatniczej poprzez zastąpienie ich zaszyfrowanym kodem. Płacąc w sklepie za zakupy, wystarczy wykonać prosty ruch ręką i przyłożyć urządzenie na 2-3 sekundy do terminala płatniczego. Nie trzeba mieć przy sobie ani portfela z gotówką, ani smartfona, nie jest potrzebna również karta w swojej fizycznej postaci.

Konfiguracja i uruchomienie usługi jest bardzo proste. Klienci Credit Agricole, którzy dysponują urządzeniami Fitbit lub Garmin wyposażonymi w technologie zbliżeniową (NFC), mogą dodać kartę Mastercard lub Visa, wprowadzając jej dane (m.in. numer karty, datę ważności i kod CVV2) do aplikacji w telefonie. Potrzebne jest także ustawienie 4-cyfrowego hasła do aktywacji cyfrowego portfela oraz potwierdzenie całej operacji za pomocą kodu uwierzytelniającego przesłanego na numer telefonu, używanego do usługi 3D-Secure. Hasło do aktywacji wykorzystywane jest również do zabezpieczenia zegarka przy dokonywaniu transakcji, wprowadza się je raz na 24h lub każdorazowo po zdjęciu i ponownym założeniu zegarka

Systemy Fitbit i Garmin są równie bezpieczne, jak płatności zbliżeniowe kartą. Dane karty użytkownika nigdy nie są ujawniane ani udostępniane sprzedawcom ani operatorom Fitbit/Garmin. Chronione jest również hasło wybierane przez użytkownika podczas konfiguracji urządzenia. Płatności zegarkiem lub opaską można dokonywać praktycznie w każdym miejscu, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe kartą.

Credit Agricole jest jednym z niewielu banków w Polsce, które oferują swoim klientom jednocześnie obydwa systemy płatności za pośrednictwem urządzeń ubieralnych.

- Zdecydowaliśmy się na równoczesne wdrożenie systemów Fitbit i Garmin, żeby zwiększyć wachlarz dostępnych płatności mobilnych. Operatorzy systemów oferują urządzenia w różnych segmentach cenowych, dzięki czemu nasi klienci mają większy wybór i mogą korzystać zarówno z prostszych i tańszych urządzeń, jak również tych z wyższej półki – wyjaśnia Mateusz Dziuba, dyrektor Biura Kart Kredytowych i Płatności Alternatywnych w Credit Agricole.