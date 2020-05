Credit Agricole wprowadza specjalną ofertę dla służb medycznych i mundurowych

Konto dla Ciebie VIP – najwyższy i najbardziej ekskluzywny pakiet swojego sztandarowego produktu, bank Credit Agricole oferuje między innymi dla: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów i farmaceutów, a także dla: policjantów, strażaków, strażników miejskich, funkcjonariuszy straży granicznej oraz służby więziennej.

Standardowo opłata za prowadzenie takiego konta wynosi 40 zł miesięcznie, ale pracownicy służb medycznych i mundurowych są zwolnieni z tej opłaty. Posiadacze rachunku mają bezpłatny dostęp do najważniejszych usług: karty do konta, rachunków walutowych, wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, a także przelewów natychmiastowych. Osoby, których dotyczy ta oferta, od 4 maja będą miały także pierwszeństwo obsługi we wszystkich placówkach Credit Agricole w godzinach 12-16.

- Uznaliśmy, że ludzie, którzy codziennie walczą na pierwszej linii frontu o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zasługują na królewskie traktowanie w banku. Dlatego oddajemy im bezpłatnie i bez żadnych warunków nasz najlepszy produkt i mówimy: jesteście naszymi VIP-ami, dziękujemy za waszą ciężką pracę - mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Nowi klienci zainteresowani ofertą mogą ten fakt zgłosić przez dedykowany formularz zgłoszeniowy na stronie www lub w każdej placówce bankowej. Z oferty mogą skorzystać także obecni klienci banku. Jeśli jakiś lekarz, pielęgniarka, czy policjant posiadają już konto w Credit Agricole, to bank bezpłatnie zmieni je na Konto dla Ciebie VIP.

Dodatkowo Credit Agricole proponuje wszystkim pracownikom służby zdrowia i służb mundurowych specjalny kredyt gotówkowy na bardzo atrakcyjnych warunkach: można pożyczyć do 100 tys. zł na okres do 120 miesięcy, oprocentowanie wynosi 5,5%, a bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu (RRSO: 10,79%). Z oferty można skorzystać tylko jeden raz.

Ułatwienia dla służb mundurowych i medycznych to kolejne działania, które w czasie epidemii Credit Agricole prowadzi pod hasłem „Wsparcie dla Ciebie”. W ramach tego pakietu klienci mogą korzystać m.in. z 1 proc. zwrotu za płatności kartą kredytową w Internecie, zakupów na raty 0% w niemal 400 sklepach internetowych, a także ze specjalnych zniżek do 50% w Klubie Rabatowym. Cały czas bank umożliwia również odroczenie spłaty kredytów konsumenckich, hipotecznych i firmowych. Wszystkie szczegóły opisane są na stronie internetowej https://www.credit-agricole.pl/wsparcie-dla-ciebie.