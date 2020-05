Credit Agricole otwiera pierwszą placówkę bezgotówkową

Nowa placówka banku mieści się w samym sercu Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 16. Nie ma w niej kas, a doradcy nie przyjmują, ani nie wypłacają gotówki. Klienci mogą to zrobić samodzielnie w strefie samoobsługowej - we wpłatomatach i bankomatach. Pracownicy oddziału mają więcej czasu na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw klientów i przygotowywanie dla nich indywidualnie dopasowanej oferty. Będą też uczyć klientów bezpiecznego korzystania z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej.

- To kolejny etap budowania nowoczesnej bankowości w Polsce i odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Coraz więcej osób aktywnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, a proste operacje bankowe wykonuje samodzielnie. Chcemy więc zaoferować wartość, jakiej nie da się przenieść do Internetu, czyli rozmowę twarzą w twarz z doświadczonym doradcą, który potrafi rozpoznać potrzeby klienta i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązania – wyjaśnia Damian Ragan, wiceprezes Credit Agricole.

W IV kw. 2018 r. z bankowości elektronicznej aktywnie korzystało 17,2 mln osób, tymczasem w podobnym okresie 2019 r. było to 18,3 mln użytkowników. Wciąż jednak wiele osób nie korzysta z nowoczesnych narzędzi, takich jak aplikacje mobilne, z obawy przed ich skomplikowaną obsługą, albo z powodu braku zaufania do bezpieczeństwa operacji wykonywanych samodzielnie. Dlatego, w nowej placówce Credit Agricole doradcy zostali wyposażeni w tablety, na których pokażą klientom funkcjonalności serwisów i wyjaśnią krok po kroku, jak wykonywać poszczególne operacje.

- Jesteśmy bankiem w 100% cyfrowym i w 100% ludzkim. Mamy jedną z najlepiej ocenianych w Polsce bankowych aplikacji mobilnych i jedną z najszerszych na rynku ofert obsługiwanych płatności mobilnych. A równocześnie nasi doradcy potrafią słuchać i nawiązywać głębokie i długotrwałe relacje ze swoimi klientami. Klienci naprawdę to doceniają – dodaje Damian Ragan.

Placówka bezgotówkowa, to kolejna nowość wdrożona w tym roku przez Credit Agricole. W styczniu bank, jako jeden z pierwszych na rynku, uruchomił specjalną aplikację do samodzielnego zakładania rachunków bankowych: CA24 Otwórz Konto. W kwietniu bank umożliwił klientom korzystanie z systemów płatności Fitbit Pay i Garmin Pay, dołączając je do uruchomionych wcześniej Apple Pay i Google Pay. W ten sposób Credit Agricole oferuje swoim klientom jeden z największych na rynku wachlarzy płatności mobilnych.

Warto dodać, że od stycznia we wszystkich placówkach Credit Agricole, a także w Contact Center banku, niesłyszący klienci mogą porozumiewać się z obsługą przy pomocy systemu zdalnego tłumaczenia języka migowego Migam. W 10 placówkach w największych miastach Polski zainstalowane zostały także pętle indukcyjne, ułatwiające kontakt z doradcą osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Więcej informacji:

Przemysław Przybylski

Rzecznik Prasowy

Credit Agricole Bank Polska

tel. 519 019 041

twitter: @przybylskipp