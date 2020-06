Rower na raty z ubezpieczeniem od kradzieży. Wspólna oferta Credit Agricole i LINK4

Coraz więcej Polaków zastanawia się nad kupnem roweru. Wielu obawia się jednak kradzieży drogiego sprzętu i chce się przed nią zabezpieczyć. Wspólna oferta Credit Agricole i LINK4 jest rozwiązaniem skrojonym na potrzeby klientów, którzy obawiają się kradzieży dopiero co kupionego roweru.

– Kradzieże rowerów są niestety powszechnym problemem. Z obawy przed utratą nowego roweru często nie chcemy przeznaczyć większej kwoty na jego zakup – tłumaczy Mieczysław Putkowski, dyrektor Dep. Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych Credit Agricole.

Każdy, kto zakup roweru sfinansuje kredytem ratalnym banku Credit Agricole, może otrzymać ubezpieczenie swojego sprzętu w LINK4 na cały rok, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oferta dotyczy każdego roweru zakupionego na raty, niezależnie od jego ceny.

– Rower na raty z ubezpieczeniem od kradzieży to oferta, którą zainicjowaliśmy w ubiegłym roku. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Dzięki niej tysiące z nich używa roweru jako codziennego środka transportu bez obaw o jego kradzież – mówi Tomasz Kamiński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Partnerami w banku Credit Agricole.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przypadki utraty roweru w wyniku kradzieży z włamaniem, a także wskutek kradzieży zwykłej, pod warunkiem jednak, że rower był zabezpieczony łańcuchem, linką stalową lub kłódką szeklową (popularnym U-lockiem).

– Udogodnieniem dla klienta jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia bez dodatkowych formalności. Wystarczy, że kupi on rower na raty w banku, a my zajmiemy się resztą. Co ważne, polisa zadziała również w przypadku kradzieży roweru na ulicy, np. z parkingu pod domem lub biurem. Tak szeroki zakres ubezpieczenia zdecydowanie wyróżnia nas na rynku – podkreśla Kamiński.

Jeśli dojdzie do kradzieży, LINK4 wypłaci świadczenie równe wartości roweru w chwili zakupu. Klient powinien niezwłocznie zgłosić kradzież na policji i do ubezpieczyciela. Oferta dostępna jest u partnerów ratalnych banku Credit Agricole.