Credit Agricole wprowadza do oferty kredyt na energooszczędne nieruchomości

Rozwijanie „zielonej bankowości” i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne to niektóre z celów strategicznych Credit Agricole. Aby je osiągnąć, bank intensywnie rozbudowuje swoją ofertę produktową i wspiera klientów w korzystaniu ze środowiska w świadomy i odpowiedzialny sposób.

Dla osób, które planują zakup lub budowę domu energooszczędnego (który ma roczne zapotrzebowanie na energię nie wyższe niż 40 kWh/m²), bank przygotował ofertę kredytu mieszkaniowego Zielony DOM z marżą obniżoną do 1,95 proc. i prowizją 0 proc.

Aby skorzystać z eko-hipoteki, klient powinien spełnić kilka warunków. Przed wszystkim musi potwierdzić niskie zapotrzebowanie finansowanego budynku na energię oraz prowadzić lub otworzyć konto w Credit Agricole i zapewnić na nim wpływ wynagrodzenia na poziomie co najmniej 2000 zł miesięcznie. Wymagane jest też ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości z oferty Credit Agricole (odpowiednio w CALI i w CATU) przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu. Oczekiwany wkład własny to minimum 20 proc. wartości inwestycji.

- Zielony DOM to kolejny produkt w naszej ofercie zorientowany na troskę o środowisko, dzięki któremu odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i promujemy pośród nich ekologiczne rozwiązania – mówi Mariola Willmann, manager Zespołu Kredytów Hipotecznych z Credit Agricole.

Poza eko-hipoteką do „zielonych produktów” oferowanych przez Credit Agricole należą też ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oparte o indeksy spółek z szeroko rozumianego sektora zielonej gospodarki lub angażujących się w ochronę środowiska naturalnego. Wkrótce bank wprowadzi na polski rynek subfundusz inwestycyjny Amundi Stars Global Ecology ESG inwestujący w kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego projekty z zakresu elektromobilności, ekologicznych upraw, zdrowego trybu życia, energooszczędnych rozwiązań informatycznych, energii odnawialnej itp.

Dużym powodzeniem cieszą się także kredyty ratalne Credit Agricole na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Bank finansuje je za pośrednictwem swoich partnerów, do których należą m.in. Columbus Energy czy Tauron. Bank przystąpił też do ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego „Czyste Powietrze” zainicjowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji CO2 poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki dofinansowaniom do 37 tysięcy zł, właściciele budynków będą mogli m.in. kupić instalację fotowoltaiczną czy przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne w budynku. Przyjmowanie wniosków na dotacje w ramach tego programu rozpocznie się jesienią br.