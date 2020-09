Pracownicy 15 wrocławskich firm zorganizowali wspólnie akcję charytatywną #zczystymsercem i ufundowali zestawy środków higieny osobistej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej działającego w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. To kolejna inicjatywa CSR WroClub – nieformalnej grupy, zrzeszającej reprezentantów społecznie zaangażowanych firm z Dolnego Śląska. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Wrocław Jacek Sutryk.

Akcja charytatywna #zczystymsercem rozpoczęła się w lipcu. Firmy należące do CSR WroClub zachęcały swoich pracowników do kupienia środków higieny osobistej dla pensjonariuszy wrocławskiego Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Karmelkowej 25, w którym mieszka 230 osób przewlekle somatycznie chorych.

- Mieszkańcy domów pomocy społecznej to grupa, która najbardziej odczuła skutki pandemii koronawirusa. Wiele z tych osób nie ma nikogo bliskiego i nie może liczyć na pomoc rodziny czy przyjaciół. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą wsparcia i wspólnymi siłami przygotowaliśmy spersonalizowane zestawy kosmetyków i przekazaliśmy je dla każdego pensjonariusza – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Credit Agricole, odpowiedzialny za koordynację aktywności charytatywnej banku.

Większość podarunkowych zestawów przygotowywali sami pracownicy zaangażowanych firm. Równolegle prowadzona była też e-zbiórka pieniędzy. W efekcie udało się przygotować 230 zestawów środków higieny, a także zakupić dodatkowe środki na potrzeby DPS. Szacunkowa wartość udzielonej pomocy to ok. 23 tysięcy złotych.

- Dokładnie zbadaliśmy potrzeby pensjonariuszy i okazało się, że to właśnie środki higieny i kosmetyki potrzebne są tam najbardziej. Mieszkańcy DPS muszą je finansować z własnych pieniędzy i nierzadko, po kupieniu leków, nie starcza już im na to funduszy - tłumaczy Hanna Witek, Community Ambasador (koordynatorka akcji CSR) w Infor.

Wszystkie zestawy były dostosowane do płci i wieku pensjonariusza. W każdym znalazły się: szampon, żel do kąpieli, mydło, gąbka do mycia ciała, krem/oliwka, płyn do płukania jamy ustnej, chusteczki suche i nawilżane, płyn do dezynfekcji, dezodorant oraz, dla mężczyzn, pianka do golenia i maszynki jednorazowe. W każdym zestawie znalazł się też osobisty list z życzeniami dla konkretnego mieszkańca domu.

- Każde przekazane nam środki ochrony osobistej dla mieszkańców DPS stanowią istotną pomoc w podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka przenoszenia się infekcji COVID-19. Takie działania mają charakter szczególny i są nieocenione - podsumowuje Janusz Nałęcki, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest powołany w 2017 r. CSR WroClub. Zrzesza on entuzjastów i praktyków społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z firm zlokalizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W akcję #zczystymsercem zaangażowało się 15 wrocławskich przedsiębiorstw z różnych branż: AXA, ATOS, Browar Stu Mostów, Credit Agricole, Credit Suisse, DXC Technology, Gigaset Poland, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infor, intive, Knowable, Olympus Business Services, Smith&Nephew i Unit4. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Wrocław Jacek Sutryk oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

To kolejna akcja zorganizowana przez CSR WroClub. Wcześniej klub zrealizował m.in. inicjatywę „Kup plecaka dla dzieciaka”, dzięki której udało się przygotować prawie 400 wyprawek szkolnych dla podopiecznych dolnośląskich domów dziecka.