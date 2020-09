Credit Agricole nagradza klientów z kontem specjalnymi ofertami kredytu gotówkowego

Bank przygotował trzy nowe promocje kredytów – dwie dla kredytu gotówkowego i jedną dla konsolidacji zewnętrznej. Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które mają już rachunek osobisty w Credit Agricole, albo zdecydują się go założyć przed złożeniem wniosku o kredyt.

Przez cały wrzesień osoby bez historii kredytowej w banku mogą skorzystać z oferty Kredytu dla Ciebie z prowizją 0 proc. i bez ubezpieczenia. Można wziąć maksymalnie 10 tysięcy zł na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, co wiąże się z oprocentowaniem 7,2 proc. (RRSO 7,45 proc.)

Do końca października bank oferuje „Jesienną promocję kredytu” dla klientów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadali kredytu w Credit Agricole, z oprocentowaniem 7,2 proc., w trzech wariantach:

- oferta dostępna w placówkach – prowizja 0 proc., obowiązkowe ubezpieczenie (RRSO 11,99 proc.);

- oferta dostępna przez Contact Center – z prowizją 5,5 proc., bez obowiązkowego ubezpieczenia (RRSO 9,87 proc.);

- oferta senior – z prowizją 5,5 proc., bez obowiązkowego ubezpieczenia (RRSO 9,87 proc.)

Do końca października Credit Agricole kontynuuje również dotychczasową promocję konsolidacji zewnętrznej „Połącz korzystnie z bankiem Credit Agricole”. W ramach oferty, klienci mogą wziąć kredyt do 100 tysięcy zł, na okres maksymalnie 120 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,2 proc., prowizja - 6 proc. (RRSO 10,01 proc.), a w wersji z ubezpieczeniem obowiązkowym – z prowizją obniżoną do 3 proc. (RRSO 13,36 proc.)

Posiadacze Konta dla Ciebie nie zapłacą nic za prowadzenie konta, kartę wielowalutową do konta oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Stanie się tak przy spełnieniu dwóch warunków: comiesięcznym wpływie na konto w kwocie minimum 1 000 zł i wykonaniu co najmniej jednej płatności kartą w miesiącu (może to być też płatność przez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK). Dodatkowo, dzięki Kontu dla Ciebie, klienci mogą liczyć na bezpłatne przelewy przez Internet i aplikację mobilną, ciekawe funkcjonalności wspierające oszczędzanie poprzez odkładanie zaokrąglonej „końcówki” z transakcji na konto oszczędnościowe (CA Saver) oraz ofertę promocyjną Rachunku Oszczędzam. Do konta dostępna jest karta debetowa, którą można wybrać z dowolnym wizerunkiem z katalogu banku. Obecnie bank oferuje już klientom prawie 100 wizerunków kart do wyboru, w tym 11 nowych, z wizerunkami nawiązującymi do najpopularniejszych gier komputerowych.

Konto dla Ciebie można otworzyć zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie, w maksymalnie 15 minut poprzez aplikację mobilną CA24 Otwórz Konto dostępną w sklepach Google Play i App Store. Dla klientów, którzy zamiast kontaktu zdalnego wolą bezpośredni kontakt z doradcą w placówce, bank wprowadził też możliwość rezerwowania terminu spotkania z doradcą przez platformę Booksy. Usługa jest obecnie dostępna w 108 placówkach Credit Agricole.