16 września br. wystartował konkurs dla twórców animacji i motion designerów, organizowany przez Timecode Film Production. Tegoroczna edycja koncentruje się wokół motywu ekologii i nosi nazwę „Animacja dla Planety”. Wszystkie tematy dotyczą zagadnień związanych z wyzwaniami cywilizacyjnymi, zrównoważonym rozwojem i środowiskiem naturalnym. Jednym z partnerów wydarzenia jest bank Credit Agricole, który angażuje się w walkę z plastikiem i od stycznia br. realizuje kampanię edukacyjną #mniejplastiku. M.in. właśnie to hasło - #mniejplastiku – uczestnicy konkursu mogą wziąć na swój warsztat.

- Troska o środowisko jest jednym z filarów działalności banku Credit Agricole na całym świecie od samego początku jego istnienia. Dlatego walka z plastikowymi jednorazówkami jest dla nas taka ważna, bo to dziś jeden z największych problemów z jakimi musimy się mierzyć jako ludzkość. Udział w konkursie, który w nowatorski i kreatywny sposób pozwala zwrócić uwagę na ten problem, jest świetną okazją do uświadamiania ludziom, że dotyczy to każdego i każdej z nas. I wszyscy musimy się zaangażować, żeby było mniej plastiku w środowisku – tłumaczy Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w banku Credit Agricole.

Konkurs Timecode Akcja Animacja to szansa na zaistnienie w branży kreatywnej i marketingowej dla wszystkich, którzy w ciekawy i angażujący sposób umieją opowiadać historie za pomocą ruchomych obrazów. Zadaniem uczestników jest stworzenie, w dowolnej technice animacyjnej, filmu do jednej z pięciu, gotowych ścieżek dźwiękowych, opracowanych przez agencje: FCB Bridge 2 Fun oraz VML&YR – partnerów kreatywnych konkursu.

- Ochrona środowiska i poprawa jakości życia to dziś kwestie priorytetowe. Jako organi-zator konkursu Timecode Akcja Animacja postanowiliśmy wesprzeć działania firm, którym nie pozostają one obojętne. Dlatego do współpracy przy tegorocznej edycji zaprosiliśmy pięć marek, które w swojej komunikacji poruszają tematy związane właśnie z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Mamy nadzieję, że tegoroczna inicjatywa, która odbędzie się pod hasłem „Animacja dla Planety” spotka się z równie dużym zainteresowaniem jak poprzednie edycje Timecode Akcja Animacja - mówi Tomasz Dławichowski, CEO Timecode Film Production, organizator konkursu.

Spośród zgłoszonych prac, jury w którego składzie znaleźli się eksperci w dziedzinie animacji, motion designu, grafiki oraz komunikacji marketingowej, wybierze półfinalistów. Wśród oceniających prace jest wybitny polski artysta, Andrzej Pągowski. Pięć wybranych osób zostanie zaproszonych na warsztaty kreatywne online. Laureat tegorocznej edycji konkursu otrzyma nagrodę główną: 10 000 zł, monitor EIZO ColorEdge CS2410 oraz tablet Wacom One. Dodatkowo każda z marek partnerskich, przyzna własne wyróżnienia, na które składają się honoraria 5 x 2000 zł oraz 5 tabletów Wacom Baboo Slate. Pula nagród w konkursie wynosi 27 000 zł.

Szczegóły na www.timecodeakcjaanimacja.pl Zgłoszenia prac przyjmowane są do 14 października. Laureatów tegorocznej edycji konkursu poznamy 10 listopada. Bank Credit Agricole jest jednym z partnerów konkursu. Pozostałe marki to Ikea, Sanofi, Fixly, Nexera. Organizatorem jest dom produkcyjny Timecode Film Production, który specjalizuje się w realizacji reklam i animacji.