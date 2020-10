Podejmij wyzwanie z Credit Agricole i oszczędź pieniądze, a przy okazji środowisko

Akcja #wyzwanieoszczędzanie nieprzypadkowo startuje z początkiem października. Od wielu lat to właśnie ten miesiąc jest symbolem zaciskania pasa, a 31 października na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Oszczędzania. Korzystając z tej okazji, Credit Agricole zachęca wszystkich do uważniejszego gospodarowania swoimi pieniędzmi, przeanalizowania swoich codziennych zakupów i rozważenia, czy wszystkie na pewno są niezbędne. Temu ma służyć ogłoszone przez niego wyzwanie w mediach społecznościowych.

- Zachęcamy do planowania wydatków w skupieniu i uważności. Zamiast pod wpływem impulsu wydawać pieniądze na jakiś niepotrzebny gadżet, lepiej odłożyć je i zaoszczędzić na coś bardziej wartościowego. Zyska na tym i domowy budżet i środowisko, które obecnie jest zaśmiecane zbędnymi przedmiotami i opakowaniami – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

#wyzwanieoszczędzanie bazuje na znanym internautom mechanizmie „challenge’u”. Bank zachęca wszystkich konsumentów do podjęcia wyzwania i przeżycia co najmniej jednego dnia bez wydania ani jednej złotówki. Uczestnicy wyzwania mają za zadanie dokumentować swój dzień bez pieniędzy i publikować zdjęcia i filmy w social mediach oznaczone hasztagiem z nazwą akcji.

- Taki challenge to świetna okazja do przyjrzenia się swoim zwyczajom i pierwszy krok do zmiany sposobu zarządzania swoimi finansami. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie i pewnie dlatego zwykle nie mówimy o tym publicznie, bo każdy wstydzi się przyznać do porażki. To wciąż temat tabu, ale warto to zmienić – zachęca Jędrzej Marciniak.

Równolegle Credit Agricole buduje na Facebooku grupę „Wyzwanie oszczędzanie” , której celem jest zaszczepienie w społeczeństwie kultury odpowiedzialnego i świadomego gospodarowania pieniędzmi. Członkowie grupy codziennie będą zachęcani do refleksji i aktywizowani do podejmowania różnych zadań związanych z finansami.

Akcja trwa przez 30 dni – czas potrzebny do wyrobienia i wdrożenia dobrych nawyków. Udział jest bezpłatny i możliwy dla wszystkich chętnych. Wystarczy na Facebooku wyszukać nazwę grupy i do niej dołączyć. Bank zachęca do włączenia się do akcji również te osoby, które chciałyby się dzielić swoimi pomysłami i doświadczeniem. Zebrane na grupie porady i praktyki zostaną zebrane w e-booku o oszczędzaniu i świadomym wydawaniu pieniędzy. Więcej przydatnych porad internauci znajdą też na stronie www.wyzwanieoszczedzanie.pl założonej przez bank przy okazji akcji.

Dodatkową motywacją do udziału w akcji może być jej cel charytatywny. Bank ogłosił, że jeżeli do 31 października 2020 r. do grupy „Wyzwanie oszczędzanie” dołączy co najmniej 500 osób, przekaże wrocławskiej Fundacji Ekorozwoju 50 tys. zł na działania edukacyjne wspomagające walkę z plastikowymi odpadami.