Rośnie społeczność chętnych do oszczędzania pieniędzy i środowiska

Akcja #wyzwanieoszczędzanie wystartowała na początku października. Wszystkie działania skupiają się wokół otwartej grupy „Wyzwanie oszczędzanie” [https://www.facebook.com/groups/wyzwanieoszczedzanie] na Facebooku. Członkowie grupy codziennie znajdą na niej wiele wartościowych, ale także niestandardowych i zabawnych, porad dotyczących oszczędzania. Każdego dnia dostają też jakieś zadanie do wykonania. Czasami jest ono związane z prostym wyliczeniem wydatków z danej kategorii, a czasami wystarczy przemyśleć jakiś temat. Na grupie można też porozmawiać z Maciejem Samcikiem, dziennikarzem finansowym, założycielem blogów Subiektywnie o Finansach i Homodigital, z którym bank współpracuje w ramach akcji. Poza artykułami na blogu sygnowanymi akcją, w każdy czwartek o godz. 19:00 można obejrzeć na grupie „Wyzwanie oszczędzanie” transmisje na żywo, podczas których dziennikarz opowiada o swoich doświadczeniach związanych z oszczędzaniem i odpowiedzialnym wydawaniem pieniędzy oraz odpowiada na pytania internautów.

Do dołączenia do grupy „Wyzwanie oszczędzanie” Credit Agricole zachęcał też obiecując, że jeśli do 31 października 2020 r. liczba członków grupy przekroczy 500 osób, bank przekaże 50 tys. zł wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Wyznaczony cel udało się osiągnąć już w pierwszym tygodniu trwania akcji. Fundacja sfinansuje za te pieniądze akcję edukacyjną skierowaną do uczniów wspierającą działania proekologiczne, w tym walkę z jednorazowymi odpadami plastikowymi.

Nasza fundacja od lat namawia do łączenia ekonomii z ekologią. Oszczędność w trosce o portfel, ale także o wspólną planetę powinna być dla nas rzeczą naturalną, szczególnie w tych niepewnych czasach. Akcja edukacyjna w praktyce pokaże jak dbać o środowisko. Co więcej, zamierzamy ją przeprowadzić w naturze, na świeżym powietrzu - mówi Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju.

Bank w mediach społecznościowych ogłosił też wyzwanie co najmniej jednego dnia bez wydawania pieniędzy. #dzieńbezwydawania bazuje na znanym internautom mechanizmie challenge’u. Uczestnicy mają za zadanie dokumentować swój dzień bez pieniędzy, opublikować zdjęcia lub film z tego dnia w social mediach, oznaczyć je hasztagiem z nazwą akcji oraz nominować kolejne osoby.

Zainspirowane pomysłem Credit Agricole, swój #dzieńbezwydawania przeżyły też inne firmy, organizacje pozarządowe, instytucje, politycy oraz wiele osób prywatnych.

Akcja #wyzwanieoszczędzanie trwa przez 30 dni – czas potrzebny do wyrobienia i wdrożenia dobrych nawyków. Udział jest bezpłatny i możliwy dla wszystkich chętnych. Wystarczy na Facebooku wyszukać nazwę grupy i do niej dołączyć. Bank zachęca do włączenia się do akcji również te osoby, które chciałyby się dzielić swoimi pomysłami i doświadczeniem. Zebrane na grupie porady i praktyki zostaną zebrane w e-booku o oszczędzaniu i świadomym wydawaniu pieniędzy. Więcej przydatnych porad internauci znajdą też na stronie www.wyzwanieoszczedzanie.pl założonej przez bank przy okazji akcji.