Weź kredyt w Credit Agricole i wygraj smartfona

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które do 9 grudnia 2020 r. skorzystają z jednego z kredytów z oferty banku, a także przygotują i wyślą pracę konkursową.

- Zadanie konkursowe jest dosyć proste. Wystarczy, że nasi klienci pokażą nam, na co chcą przeznaczyć pieniądze z kredytu. Mogą to zrobić w formie zdjęcia, kolażu, projektu graficznego, animacji czy rysunku. Opcji jest naprawdę wiele – przekonuje Piotr Skoczek, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Kredytowymi

Klienci mogą zgłaszać prace konkursowe do 9 grudnia 2020 r. W terminie od 10 do 14 grudnia 2020 r. komisja konkursowa oceni prace pod kątem kreatywności, estetyki i realizacji tematu, by w ten sposób wyłonić 100 laureatów.

- Wszyscy laureaci otrzymają w nagrodę nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A40. Dzięki niemu będą mogli wygodnie i bezpieczne zarządzać swoim kredytem poprzez aplikację CA24 Mobile, w dowolnym miejscu i czasie – dodaje Piotr Skoczek.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej 15 grudnia 2020 r. Po odbiór nagrody będą mogli udać się do wybranej placówki między 21 grudnia a 31 stycznia. Formularz i regulamin konkursu dostępny na stronie www.credit-agricole.pl/zgarnij-smartfona.