Credit Agricole i agencja Just po raz czwarty nagrodzone Kreaturami

Po sukcesach w latach 2017-19 Credit Agricole po raz kolejny udowodnił, że potrafi komunikować się z klientami w kreatywny i angażujący sposób. W tegorocznej edycji konkursu reklamy banku zdobyły dwie nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

Główną nagrodę w kategorii Film zdobył spot reklamowy „Suma sumarum niekumacja” promujący kredyt gotówkowy Credit Agricole. Nagrodzone zostały także niestandardowe kreacje reklamowe banku przeznaczone do Internetu (w tym tzw. pre-rolle czyli krótkie filmiki zachęcające do obejrzenia pełnego spotu na YouTube). Natomiast kampania ambientowa #MniejPlastiku, promująca ekologiczne działania banku podczas trasy koncertowej Dawida Podsiadło, a także zdjęcia do spotu reklamowego „Oszczędźmy sobie 11 Dawidów” zdobyły wyróżnienia. Autorem wszystkich koncepcji kreatywnych jest agencja Just, a spoty wyprodukował dom produkcyjny Opus Film.

- Te nagrody to najlepszy dowód, że przyjęta przez nas strategia jest skuteczna i działa. Nasze kampanie i spoty są zauważane i nagradzane, bo są nietypowe, jak na kategorię bankową. A równocześnie podobają się odbiorcom i niezwykle silnie ich angażują, co przekłada się na efekty sprzedażowe – komentuje Barbara Pijanowska-Kuras, dyrektor zarządzająca zintegrowaną komunikacją marketingową i korporacyjną.

Reklamy banku, w tym nagrodzony spot „Suma summarum niekumacja”, prezentowane były w ubiegłym roku w 108 kanałach telewizyjnych i 217 stacjach radiowych, a także w Internecie. Jesienią bieżącego roku Credit Agricole realizował kolejną kampanię z której pochodzi wyróżniony spot „Oszczędźmy sobie 11 Dawidów”. Tak kampania promowała Konto dla Ciebie, uznane w listopadzie przez Money.pl za najlepszy w Polsce rachunek bankowy.

- Niewątpliwie duży wpływ na sukcesy naszych kampanii ma nasza strategiczna współpraca z Dawidem Podsiadło - jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów, cenionym za swój talent, oryginalność i zwyczajne bycie sobą. Dawid świetnie sprawdza się w naszych kampaniach, jest odbierany bardzo pozytywnie i dobrze wspiera wiarygodność i atrakcyjność naszej marki – komentuje Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole odpowiedzialny za marketing.

Kreatura to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich konkursów dla twórców i firm, które na zlecenie lub w ramach promocji własnej przeprowadziły kampanię marketingową lub uczestniczyły w jej realizacji. Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej branży reklamowej ocenia i nagradza projekty w 16 kategoriach.