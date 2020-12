Credit Agricole wspiera personel medyczny

Power Sport Challenge to inicjatywa Credit Agricole, dzięki której pracownicy banku jednocześnie dbają o swoją kondycję fizyczną i pomagają innym. Bank zachęca pracowników do regularnych ćwiczeń fizycznych i dbania o kondycję w czasie pandemii. W zamian za ich aktywność sponsoruje posiłki dla służb medycznych w Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że bank zamawia obiady dla medyków w spółdzielniach socjalnych, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. Jednym z takich miejsc jest wrocławskie Cafe Równik, czyli restauracja która zatrudnia osoby z zespołem Downa.

- W ten sposób wspieramy zarówno lekarzy i pielęgniarki walczące na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, jak i pracowników spółdzielni społecznych, dla których praca jest najlepsza terapią i socjalizacją. W tym trudnym okresie musimy się wspierać nawzajem. A dla nas niesienie takiej pomoc jest prawdziwym powodem do radości i dumy – mówi Dagmara Just, HR Project Manager, koordynatorka akcji.

Pracownicy Credit Agricole mogą wybierać treningi w ramach wielu sportów, takich jak: gimnastyka, aerobik, trening siłowy, kolarstwo, bieganie czy nordic walking. Ich aktywność wspiera trener personalny, który co tydzień prowadzi dedykowane zajęcia przez Internet. Im więcej osób ćwiczy razem w ramach programu, tym więcej pieniędzy bank przeznacza na zakup posiłków.

Do tej pory, w ciągu dwóch edycji wyzwania, pracownicy banku zrealizowali prawie 11.000 godzin treningów i pokonali ponad 101 000 km. Akcja jest częścią projektu powerON, wspierającego zachowanie work-life balance pracowników.