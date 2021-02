50 zł kieszonkowego dla nastolatka w Credit Agricole

Credit Agricole właśnie ruszył z ofertą „KieszonkoweGO”. Akcja specjalna skierowana jest do osób w wieku 13-18 lat. W jej ramach najmłodsi klienci banku otrzymają premię 50 zł oraz kartę z wybranym przez siebie wizerunkiem za darmo. Żeby skorzystać z promocji wystarczy przyjść ze swoim rodzicem do dowolnej placówki banku i założyć Konto dla Ciebie GO! razem z kartą. Credit Agricole wpłaci posiadaczowi nowo założonego konta premię do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego od jego otwarcia. Akcja trwa do 31 marca.

- Otwarcie nastolakowi konta w banku to nie tylko wygoda dla właściciela rachunku, ale także jego rodziców. Nasze Konto dla Ciebie GO! to nowoczesna i atrakcyjna propozycja dla młodych. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do intuicyjnej i wygodnej aplikacji CA 24 Mobile. Mogą także korzystać z najnowszych sposobów płatności: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay lub BLIK. Dzięki temu młodzi klienci nie tylko mają kontrolę nad swoim kieszonkowym, ale – co szczególnie ważne obecnie – nie muszą w ogóle korzystać z gotówki – mówi Marcin Data, dyrektor ds. rozwoju daily banking i produktów oszczędnościowych.

Posiadacze Konta dla Ciebie GO! nie płacą za jego prowadzenie oraz przelewy internetowe. Mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce, a także przelewać pieniądze do swoich znajomych przelewem na telefon. Dodatkowo, z kontem dla nastolatków, Credit Agricole daje możliwość skorzystania z rabatów w ramach największego Klubu Rabatowego w Polsce oraz oferuje funkcję CAsaver, która pozwala oszczędzać podczas codziennych zakupów.